Llegó a Pereira para buscar oportunidades y desapareció tras el terremoto: su familia lo busca

La familia de Víctor Rodrigo Ríos está en Bogotá llena de incertidumbre después del terremoto que sacudió a Colombia y ha dejado afectaciones materiales y de vidas humanas. Víctor estaba en Pereira cuando el evento sísmico sorprendió al país este lunes 10 de agosto. Su silencio no ha causado más que preocupación; una que aumenta con el pasar de las horas en las que sus allegados esperan al menos recibir una llamada en la que les dé un parte de calma y al menos les diga que está vivo. Pero las cosas no han sido así. Su hermana Claudia alista las maletas para ir por su cuenta desde Bogotá a Pereira para buscarlo.

Víctor, de 40 años, hace parte del reporte de los más de 260 ciudadanos desaparecidos en Pereira que reporta la ciudad del departamento de Risaralda. En abril, este hombre nacido en Bogotá llegó a la Perla del Otún en búsqueda de oportunidades laborales y de poder probar mejor suerte, cansado de encontrar tantas puertas cerradas en la capital. En la ciudad pasó por diferentes oficios, de trabajar en una cafetería hasta vender dulces, normalmente en el parque La Libertad.

Parte de lo que producía en el día lo invertía para pagar su estadía en diferentes pagadiarios. Su familia no sabe cuál es el nombre o lugar del último en el que se quedó entre la noche del 9 y la mañana del 10 de agosto. Justamente, cerca del parque se concentran la mayoría de hospedajes de este tipo y hoy es identificada por los pereiranos como una de las zonas más afectadas. Gran parte de los edificios donde había habitaciones se desplomaron.



Claudia reitera que solo quiere saber si su hermano está bien y, si no, poder encontrar al menos su cuerpo para despedirlo. Ella quiere seguir buscando hasta tener respuesta certera de la suerte que pudo tener Víctor. Si usted sabe algo de esta persona, contacte al correo de más abajo para suministrar información a los familiares.



Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto

Pereira es la segunda ciudad más afectada por el terremoto en Colombia. De acuerdo con las cifras más recientes, ya hay 94 fallecidos, 260 desaparecidos, 260 personas rescatadas, 140.000 damnificados y 259 heridos.

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Se espera que desde el Gobierno nacional llegue ayuda para reconstruir parte de la ciudad. Abelardo de la Espriella precisamente anunció desde Pereira que las necesidades del departamento serán contempladas en la emergencia económica y serán tenidas en cuenta por el Departamento Nacional de Planeación cuando se estructure el Plan de Desarrollo.

María Paula Rodríguez Rozo

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