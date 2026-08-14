Regiones afectadas por terremoto en Colombia tendrán fuertes lluvias este fin de semana, según Ideam

Los colombianos deberán prepararse para un fin de semana y puente festivo pasados por agua. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que entre el 15 y el 17 de agosto se presentará un incremento significativo de las lluvias en amplias zonas del territorio nacional debido al tránsito de la onda tropical número 37, fenómeno que favorecerá precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en varias regiones del país.

La entidad señaló que las condiciones más complejas se concentrarán en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía, donde se esperan lluvias persistentes, algunas acompañadas de actividad eléctrica. El pronóstico cobra especial relevancia para los departamentos afectados por el reciente terremoto, donde las precipitaciones podrían dificultar las labores de búsqueda, rescate y recuperación que continúan desarrollándose.

Según el comunicado especial emitido por el Ideam, las zonas impactadas por el temblor, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, tendrán episodios de lluvias entre moderadas y fuertes durante el sábado y el domingo, situación que obliga a mantener la vigilancia ante posibles crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y otras emergencias asociadas a las precipitaciones.



Lluvias en zonas afectadas por el terremoto mantienen en alerta a organismos de emergencia

El reporte meteorológico indica que los departamentos ubicados en el occidente del país seguirán registrando importantes acumulados de lluvia durante los próximos días. Esta situación representa un reto adicional para las comunidades afectadas por el terremoto y para los equipos de respuesta que continúan trabajando en las áreas más impactadas. Las autoridades han insistido en la necesidad de que los ciudadanos permanezcan atentos a los boletines oficiales y sigan las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, especialmente en municipios donde existen antecedentes de movimientos en masa o afectaciones por crecientes de quebradas y ríos.



Para el sábado, el panorama meteorológico estará dominado por condiciones mayormente nubladas en buena parte del territorio nacional. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en la región Pacífica, incluyendo sectores marítimos, así como en zonas del sur y centro de la región Caribe y en el norte y occidente de la región Andina. Los departamentos que podrían registrar lluvias de mayor intensidad son Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander y Norte de Santander. Además, se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada en Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.



Onda tropical 37 aumentará las precipitaciones el domingo 16 de agosto

El Ideam explicó que el domingo será uno de los días con mayor actividad atmosférica debido al paso de la onda tropical número 37. Este sistema favorecerá un incremento de las lluvias en la región Caribe, el centro y norte de la región Andina, amplios sectores de la región Pacífica y zonas del norte de la Orinoquía. Entre los departamentos donde se esperan precipitaciones más fuertes aparecen Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Cesar, Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío y Caldas. El pronóstico también contempla tormentas eléctricas en algunas de estas zonas. En contraste, departamentos como Cundinamarca, Nariño, Casanare, Tolima, Vichada y Guainía podrían registrar lluvias menos intensas, aunque igualmente importantes para las condiciones climáticas del fin de semana.



Clima para el lunes festivo: continúan las lluvias en gran parte del país

El panorama para el lunes 17 de agosto no muestra una mejora significativa. De acuerdo con el Ideam, persistirá la nubosidad y las precipitaciones sobre el norte y occidente de Colombia, especialmente en la región Caribe y sectores andinos. Las lluvias más fuertes podrían presentarse en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. En la región Andina se esperan precipitaciones destacadas en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y el norte de Boyacá. La región Pacífica continuará bajo condiciones húmedas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Asimismo, se prevén lluvias ligeras y moderadas en sectores de Cundinamarca, Meta, Vichada y departamentos de la Amazonía colombiana.



Bogotá tendrá cielo nublado y mayor probabilidad de lluvia el domingo

La capital del país también estará bajo influencia de condiciones atmosféricas inestables. El Ideam prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante el puente festivo, con una mayor probabilidad de lluvias durante la jornada dominical. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 y 11 grados Celsius, mientras que las máximas estarán entre los 18 y 20 grados.



Alerta en el Caribe por fuertes vientos y oleaje de hasta 4,2 metros

Además de las lluvias, el Ideam advirtió sobre condiciones marítimas adversas en el mar Caribe. Entre sábado y domingo se pronostican vientos de hasta 31 nudos, equivalentes a cerca de 57 kilómetros por hora, así como oleaje de hasta 4,2 metros de altura. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se esperan lluvias moderadas a fuertes durante el puente festivo, especialmente el lunes, por lo que las autoridades recomiendan precaución a navegantes, pescadores, embarcaciones menores y viajeros. Finalmente, el Ideam informó que persisten niveles bajos en algunos sectores de las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, mientras que en zonas del Caribe y la Amazonía continúan registrándose temperaturas superiores a los valores normales y alertas asociadas al índice de calor.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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