TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

COLOMBIA  / Tormenta tropical Melissa: así avanza por la costa Caribe; hay alerta máxima en Colombia

Tormenta tropical Melissa: así avanza por la costa Caribe; hay alerta máxima en Colombia

La Tormenta Tropical Melissa avanza hacia el occidente del Caribe, activando el estado de Alistamiento en La Guajira y Magdalena, y obligando a las autoridades a preparar planes de contingencia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2025
Tormenta Tropical Melissa enciende las alarmas en el caribe
La Tormenta Tropical Melissa pone en máxima alerta al Caribe colombiano.
IDEAM

