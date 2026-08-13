Terremoto en Chocó: cumpleaños de una niña de 3 años conmovió en un albergue de damnificados

En medio del dolor, el polvo de los escombros y la incertidumbre que dejó el devastador terremoto de magnitud 7,4 el pasado lunes 10 de agosto, un pequeño rayo de luz iluminó el único albergue habilitado en Quibdó. El canto de cumpleaños rompió por un momento el silencio de la tragedia para celebrar la vida de Milagros Córdoba, una niña que acaba de cumplir 3 años de edad y que hoy se ha convertido en el símbolo de la resistencia de un pueblo que se niega a rendirse.

La celebración no tuvo pasteles lujosos ni salones de fiesta. El escenario fue el Coliseo de Boxeo de Quibdó, un espacio que ha pasado de ser un recinto deportivo a convertirse en el refugio de 130 damnificados que, como Milagros y su familia, lo perdieron todo en cuestión de segundos. "Este cumpleaños es diferente... me pone muy triste", relató su madre, recordando que su hogar en el barrio Buenos Aires, en la parte alta de Las Lomas, fue uno de los más afectados por el sismo.



Milagros Córdoba: el símbolo de esperanza en el coliseo de Quibdó

Milagros es hoy una sobreviviente. Ella y su familia lograron salir ilesos de una de las zonas donde el terremoto golpeó con más saña, destruyendo las estructuras de las viviendas que se aferraban a las laderas. Su historia es un bálsamo para una comunidad que ha visto cómo la tierra no deja de moverse, pues el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ya registra más de 160 réplicas, manteniendo a la población en un estado de alerta constante.

Sin embargo, la alegría del cumpleaños de la pequeña Milagros contrasta con las duras carencias que se viven dentro del albergue. La falta de suministros básicos es crítica: en el lugar escasea la comida y, sobre todo, los insumos para los más pequeños. "Demasiados bebés recién nacidos... necesitan pañales, leche y cosas personales", es el clamor constante de las madres que allí se encuentran.



Emergencia en Chocó: el drama de los damnificados por el terremoto de 7.4

La situación en la capital chocoana y sus alrededores es desoladora. Mientras Milagros celebraba su vida, en el mismo albergue se conocían historias de sacrificio extremo, como la de José Wilbert Unay Forastero, un indígena que caminó durante horas cargando a su hermano herido sobre los hombros para buscar atención médica tras el colapso de su vivienda. Su relato es solo uno entre miles en un departamento donde la infraestructura hospitalaria también ha sufrido; el Hospital San Francisco de Asís tuvo que ser evacuado recientemente debido a los nuevos sacudones de las réplicas.



En barrios como Las Palmas, el panorama no es mejor. Las viviendas que aún permanecen en pie muestran grietas profundas que impiden el regreso de sus habitantes. Muchas familias han optado por dormir en los andenes, bajo el sol y la lluvia, temiendo que un nuevo sismo termine por derrumbar lo poco que queda. La falta de energía eléctrica en varios sectores obliga a los residentes a refugiarse en las esquinas que aún conservan algo de luz hasta altas horas de la madrugada, esperando una ayuda que, según denuncian, llega a cuentagotas.



Balance del terremoto en Colombia: las cifras que enlutan al país

El último reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirma la magnitud de la catástrofe a nivel nacional. Hasta el momento se registran 273 personas fallecidas, 3.826 heridas y 377 desaparecidas. Chocó, el departamento del epicentro localizado en San José del Palmar, reporta 13 víctimas mortales, mientras que departamentos vecinos como el Valle del Cauca y Risaralda enfrentan cifras aún más dolorosas. La tragedia ha dejado a 40.753 familias damnificadas en todo el país, con un saldo de más de 12.000 viviendas destruidas y 75.000 averiadas. Ante este escenario, el Gobierno Nacional ha anunciado medidas para la reconstrucción de viviendas y colegios, además del envío de maquinaria e insumos médicos a las zonas más golpeadas como Quibdó y sus alrededores.



A pesar de que la ayuda internacional ha empezado a llegar, con equipos de búsqueda de Estados Unidos y México desplegados en Cali y Pereira, la urgencia en Quibdó sigue siendo el día a día de sus niños. La solidaridad nacional también se ha hecho sentir: Ecopetrol destinó $5.000 millones para kits de ayuda, y centros comerciales en Bogotá han habilitado centros de acopio. No obstante, para las madres del coliseo de boxeo, la prioridad sigue siendo la leche en polvo y el bienestar de los bebés que, como Milagros, intentan sonreír en medio de las ruinas.

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La historia de Milagros Córdoba nos recuerda que, aunque el terremoto haya derribado las paredes, la esperanza sigue en pie en el Chocó. Mientras las autoridades trabajan en la fase final de búsqueda de desaparecidos y se inicia el largo camino de la reconstrucción, la imagen de una niña cumpliendo tres años en un coliseo queda como el testimonio de un país que se une en el dolor, pero también en la fe de un mañana mejor.

ÁNGELA URREA PARRA

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