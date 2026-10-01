TransMilenio se pronuncia tras videos de 'avalancha' de colados en estación Madelena

A través de redes sociales, este jueves primero de octubre se hizo viral el video de decenas de jóvenes que ingresaron irregularmente a la estación de TransMilenio de Madelena, en la troncal Sur del sistema de transporte masivo de la capital. Los colados quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la estación, en las que se ve que celebran con descaro la manera en la que entraron al sistema.



Los hechos ocurrieron, según se ve en la grabación, sobre las 11:00 de la mañana del primer día del mes de octubre. En ese momento, las personas que ya estaban dentro de la estación quedan desconcertadas cuando ven que por las diferentes puertas se acerca una 'avalancha' de personas que incluso se ayudan unos a otros para colarse en el sistema. Algunos incluso abrieron las rejas de otras puertas que permanecían cerradas para que más colados pudieran ingresar.

La 'colatón' -como calificaron algunos usuarios de redes la situación- no solo causó indignación en las plataformas digitales por el descaro de la multitud, sino que también congestionó la estación Madelena en cuestión de segundos y generó incomodidad entre los usuarios que estaban dentro de la misma y sí habían pagado su pasaje.



¿Qué dijo TransMilenio al respecto?

Tras la viralidad de la grabación y la especial atención que hay sobre los colados en el sistema por el homicidio del guarda de seguridad Cristian David Garzón Castro ocurrido el pasado 18 de septiembre en la estación Terreros en Soacha, TransMilenio S.A se pronunció rechazando el actuar de estas personas señalando que su decisión de ingresar masivamente sin pagar el pasaje no solo "afecta la infraestructura del Sistema", sino que también "ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía".

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Sobre el hecho en específico detallaron que tras algunas labores de verificación desde el Centro de Control, "se evidenció que este grupo de manifestantes ingresó al Sistema evadiendo el pago del pasaje en la estación de Madelena para, posteriormente, participar en un bloqueo de la prestación del servicio sobre el corredor de la calle 13 con carrera 32 en horas de la mañana". Efectivamente, minutos más tarde la Secretaría de Tránsito reportó en redes sociales una protesta estudiantil en esa parte de la ciudad y en las imágenes publicadas se puede ver una bandera que coincidiría con la que uno de los colados lleva en el video de la estación.



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La empresa resaltó que "respetamos el derecho a la manifestación pacífica, sin embargo, este tipo de situaciones puede generar afectaciones a quienes utilizan diariamente el servicio y más aún si el grupo de manifestantes comete este tipo de comportamientos como es la evasión para posteriormente bloquear el Sistema". También hicieron un llamado a "fortalecer los valores ciudadanos, el respeto y los buenos comportamientos".

Agregaron en su pronunciamiento que, en lo corrido del año 2026 se han presentado 621 eventos que han afectado la operación diaria del sistema de transporte masivo de la ciudad. Los cuales fueron:



Plantones: 435

Movilizaciones: 130

⁠Novedades de alto impacto: 56 (Novedades operativas o de orden público)

Para finalizar, TransMilenio enfatizó que "reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la cultura del respeto y el cuidado de lo público, con el propósito de mejorar la experiencia de viaje de toda nuestra comunidad usuaria". Se desconoce si las autoridades buscan establecer alguna sanción o llamado a las personas que quedaron registradas en la grabación de la estación.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co