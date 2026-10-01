Pasajes gratis de TransMilenio en octubre de 2026: quiénes los reciben y cómo activarlos

Las personas que hacen parte de los grupos beneficiarios de pasajes gratis en Bogotá ya pueden comenzar a activar la ayuda correspondiente al mes de octubre de 2026. La medida hace parte de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y busca reducir el gasto que deben asumir algunos hogares y ciudadanos en sus desplazamientos por el Sistema Integrado de Transporte Público. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en este ciclo fueron asignados pasajes a 714.000 personas, con una destinación que supera los $10.700 millones.



¿Quiénes reciben los pasajes gratis de TransMilenio en octubre?

La asignación de los pasajes no corresponde a una inscripción mensual que deban realizar los ciudadanos. La SDIS explicó que el beneficio se entrega de manera automática a las personas que cumplen las condiciones definidas dentro de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado. Para octubre, la distribución contempla diferentes grupos de población. Entre los principales beneficiarios se encuentran las personas mayores de 62 años, ciudadanos con discapacidad y personas que están en condición de pobreza. La distribución reportada para este mes es la siguiente:



Personas mayores de 62 años: 332.000 beneficiarios, con una inversión de $3.550 millones.

332.000 beneficiarios, con una inversión de $3.550 millones. Personas con discapacidad: 160.000 beneficiarios, con una inversión de $2.920 millones.

160.000 beneficiarios, con una inversión de $2.920 millones. Personas en condición de pobreza: 220.000 beneficiarios, con una inversión de $4.302 millones.

220.000 beneficiarios, con una inversión de $4.302 millones. Personas mayores de Comunidad del Cuidado: 478 beneficiarios.

478 beneficiarios. Personas exhabitantes de calle: 92 beneficiarios.

92 beneficiarios. Personas que viven en pagadiarios: 710 beneficiarios.

En total, el Distrito reportó 714.000 beneficiarios y una destinación de $10.774 millones para las recargas de octubre. La cantidad de pasajes que recibe cada persona puede variar, debido a que la asignación tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas y poblacionales de los beneficiarios.



¿Cómo activar los pasajes gratis en la tarjeta TuLlave?

Aunque la asignación se realiza de manera automática, los beneficiarios deben activar los pasajes en su tarjeta TuLlave personalizada antes de utilizarlos. Una de las opciones disponibles son las taquillas de las estaciones y portales de TransMilenio. Para realizar el proceso, la persona debe presentar su tarjeta personalizada y solicitar al personal correspondiente la activación del beneficio. También existe la posibilidad de hacer el procedimiento en los puntos automáticos habilitados por el sistema.



Activación en los puntos automáticos

El proceso en estos equipos requiere seguir varios pasos:



Insertar la tarjeta TuLlave personalizada en el punto automático. Ingresar al menú de "Transacciones virtuales". Seleccionar la opción "Solicitar Subsidio/Convenio". Revisar y confirmar los pasajes asignados. Finalizar la operación para que el beneficio quede activo.

Una vez realizada la activación, los pasajes pueden utilizarse en los servicios del Sistema Integrado de Transporte Público que están contemplados dentro del beneficio.



¿Los pasajes gratis de TransMilenio se acumulan?

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los beneficiarios es que los pasajes asignados durante el mes no son acumulables. Esto significa que las personas deben activar y utilizar oportunamente el beneficio correspondiente al periodo. Los pasajes que no sean utilizados dentro del tiempo establecido no se trasladan automáticamente al siguiente mes. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Integración Social recomienda verificar la activación de la recarga y hacer uso del beneficio durante octubre. El subsidio está destinado a apoyar los desplazamientos cotidianos de las personas que hacen parte de los grupos priorizados. Al contar con estos pasajes, los beneficiarios pueden reducir parte del dinero que destinan normalmente al transporte público.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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