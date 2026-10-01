Primera hipótesis sobre homicidio de taxista en Soacha: alcalde entregó adelanto de investigaciones

El pasado miércoles se reportó el homicidio de un taxista en el sector de Ciudad Verde, municipio de Soacha. Las investigaciones en torno a este caso ya se han adelantado y el alcalde Julián Sánchez Perico entregó un adelanto, indicando que el conductor asesinado tendría antecedentes judiciales.

A través de redes sociales se publicó un video en el que dos hombres a bordo de una motocicleta aseguraron que hacían parte de una banda delincuencial llamada Los Satanás. Luego, uno de ellos se bajó de la moto y grabando se acercó al taxista, le dijo unas palabras y finalmente le disparó hasta quitarle la vida.



En sus redes sociales, Sánchez Perico indicó que “en Soacha no vamos a permitir que ninguna estructura criminal pretenda imponer su ley a punta de balas, amenazas o terror. Ante el homicidio ocurrido ayer en Ciudad Verde, acabo de dar instrucciones al secretario de Gobierno para convocar de inmediato un Consejo Extraordinario de Seguridad, con la Policía de Soacha, la Policía Nacional y nuestras autoridades judiciales”.



Identidad del taxista asesinado en Soacha

En cuanto a las investigaciones que adelantan las autoridades, el mandatario soachuno reveló lo siguiente: “La información preliminar indica que Daniel Chirino, de 33 años, registraba antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. Fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta NKD blanca y asesinado mientras conducía un taxi. CTI, SIJIN y SIPOL están analizando las cámaras de seguridad y todo el material disponible para identificar y capturar a los responsables”.

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Agregó el alcalde que “en una de las grabaciones, los atacantes aseguran pertenecer a ‘Los Satanás’. Esa información está siendo verificada, pero desde ya hemos activado el Plan Cazador y he pedido resultados concretos. Vamos a establecer quiénes son, quién dio la orden, cuál fue el móvil y si detrás de este crimen existe una estructura que esté intentando extender operaciones de extorsión, intimidación o ajuste de cuentas en nuestra ciudad”.



En Soacha no vamos a permitir que ninguna estructura criminal pretenda imponer su ley a punta de balas, amenazas o terror.



Ante el homicidio ocurrido ayer en Ciudad Verde, acabo de dar instrucciones al secretario de Gobierno para convocar de inmediato un Consejo Extraordinario… pic.twitter.com/VASoIXxtJQ — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 1, 2026

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Sánchez escribió en su publicación que su municipio “no será territorio para ajustes de cuentas, extorsionistas ni organizaciones criminales. Aquí no vienen bandas de ningún lugar a marcar territorio ni a sembrar miedo entre nuestros ciudadanos. Quien pretenda hacerlo tendrá enfrente a toda la institucionalidad”.

Por último, el alcalde de Soacha dijo que con el respaldo del gobierno de Abelardo de la Espriella, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y la Policía Naiconal “vamos a atacar de frente y con toda la contundencia del Estado a estas estructuras”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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