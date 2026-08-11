EPM suspenderá el servicio de energía en municipios de Antioquia: fechas y horarios

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció una serie de interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica que afectarán a diversos municipios de Antioquia entre el 10 y el 16 de agosto de 2026. Estas maniobras técnicas, aunque temporales, son fundamentales para la modernización de la red y requieren que la ciudadanía esté plenamente informada y preparada.

La razón principal detrás de estas desconexiones es el mantenimiento de infraestructura eléctrica, según informó la entidad. Detallaron que los trabajos se centrarán en la modernización de subestaciones y redes eléctricas, intervenciones que se realizan para garantizar la continuidad y la calidad del servicio a largo plazo, minimizando el riesgo de fallas imprevistas y adaptando el sistema a las crecientes demandas energéticas de la región.



¿Cuándo y dónde serán los cortes de energía?

Para que los usuarios puedan planificar sus jornadas, EPM ha desglosado el cronograma de la siguiente manera:

Miércoles 12 de agosto

Este será el día con mayor actividad técnica, afectando a tres municipios clave:



Abejorral: La interrupción se extenderá desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., abarcando tanto la zona urbana como la zona rural del municipio.

Remedios: El corte operará de 7:00 a.m. a 5:00 p.m..

En el área urbana , los sectores afectados incluyen los barrios Llano de Córdoba, Las Pavas, La Culebra, Juan Pablo II, 20 de julio, El Bosque y Villa Lucía. También se verán impactados la zona del hospital San Vicente de Paul y el acueducto municipal. En la zona rural , el corregimiento La Cruzada y las veredas Belén, Mani Santana, San Mateo, Platanares, Las Palomas, Chorro Lindo, La Cianurada, Río Bagre, Bominas y Cañaveral - La Argentina experimentarán la suspensión

Zaragoza: Entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., el servicio se suspenderá en las veredas El Saltillo, Pablo Muera y El Cenizo.

Viernes 14 de agosto



Santo Domingo: Los técnicos trabajarán de 9:00 a.m. a 2:40 p.m. en las veredas Cubiletes, El Chilcal, Los Planes y Montebello.

Domingo 16 de agosto



Argelia: El cierre de la jornada de mantenimiento semanal se llevará a cabo de 9:25 a.m. a 4:40 p.m. en las veredas La Julia, El Zancudo, El Guadual y San Luis.

La empresa agradece la comprensión de los antioqueños y reitera que estas acciones son para el beneficio de todos. Para cualquier duda adicional, están disponibles las líneas de atención al cliente (604) 44 44 115 o la línea gratuita 01 8000 415 115. También puede realizar consultas a través de la asesora virtual Ema en WhatsApp al número +57 302 300 0115.



EPM también presentó algunas recomendaciones a los usuarios para mitigar las molestias antes de los cortes como cargar dispositivos electrónicos (celulares, tablets, computadores) con antelación, almacenar agua potable y contar con alimentos no perecederos y asegurar canales alternativos de comunicación. Durante los cortes también sugiere mantener desconectados los electrodoméstico, priorizar los alimentos perecederos y evitar abrir la nevera innecesariamente para conservar el frío; aclararon que las neveras no deben ser desconectadas.



Por otro lado, al regresar la energía se recomienda precaución extrema, no manipular cables o equipos eléctricos de inmediato y verificar cuidadosamente el estado de sus alimentos y medicamentos que requieren refrigeración para asegurar que no se haya roto la cadena de frío.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co