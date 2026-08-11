Aparatoso accidente en Tocancipá: tractocamión colisionó contra conjunto residencial

Un grave accidente se registró este martes 11 de agosto en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, cuando un tractocamión colisionó contra las instalaciones de un complejo residencial del sector. El siniestro, que generó alarma entre los habitantes de la zona, ocurrió de manera repentina durante la jornada de hoy.



Conductor de tractocamión habría sufrido infarto

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad de Tocancipá, la principal hipótesis sobre la causa del accidente apunta a una emergencia médica sufrida por el conductor del camión. Los reportes preliminares indican que el hombre habría sufrido un infarto mientras se encontraba al volante, lo que provocó la pérdida total del control del automotor y su posterior ingreso forzoso al conjunto.

#Colombia | Un tractocamión impactó un conjunto residencial en el municipio de Tocancipá. El conductor, aparentemente, habría sufrido un percance de salud mientras estaba al volante.



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Las autoridades del municipio le confirmaron a Noticias Caracol que el siniestro vial se registró en la carrera 4 con calle 17. "El vehículo tractocamión transita en el sentido vial Bogotá tunja, su conductor presenta al parecer una convulsión perdiendo el control del automotor chocando con poste de energía y posteriormente chocando con la reja del conjunto residencial Akora generando daño a esta copropiedad", informaron.

Testigos en el lugar describieron momentos de angustia tras el impacto del camión contra la propiedad. "Se nos metió un camión", relató una residente, quien inicialmente acudió al sitio para brindar ayuda ante la solicitud de auxilio de otros vecinos. A pesar de la magnitud del choque y la presencia de personas en las cercanías del punto de impacto, no se reportaron heridos entre los habitantes o peatones del sector.



"El personal de bomberos asiste al lugar valorando al conductor trasladándolo al hospital Nuestra Señora del tránsito para su respectiva atención médica. De igual forma llega al lugar el personal de la empresa coca-cola y la empresa transportadora quienes toman contacto con el personal encargado de GETSA y administrador del conjunto residencial afectado. Al lugar asisten personal de agentes de tránsito del municipio de tocancipá, Secretaría de seguridad y Bomberos, estos últimos se encargan de la limpieza de la vía ya que se presentó derrame de ACPM", concluyeron las autoridades de Tocancipá.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL