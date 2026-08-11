Imágenes aéreas muestran la magnitud de la devastación en Cali tras el fuerte terremoto

Las fotografías aéreas captadas por la agencia AFP muestran una ciudad profundamente marcada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. Desde el aire se observan edificios completamente colapsados, extensas zonas cubiertas por escombros y decenas de rescatistas y voluntarios concentrados en las labores de búsqueda, mientras Cali continúa enfrentando una de las emergencias más graves de su historia reciente.



Las imágenes corresponden a distintos sectores de la ciudad donde las operaciones de rescate siguen activas. En una de ellas se aprecia un edificio reducido prácticamente a una montaña de concreto, mientras alrededor trabajan socorristas y ciudadanos que, con herramientas y también con sus propias manos, remueven los escombros en busca de personas con vida.

Imágenes aéreas de la devastación

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Cali concentra algunas de las mayores afectaciones

La capital del Valle del Cauca permanece como una de las ciudades más afectadas por el terremoto. De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Alejandro Eder durante la mañana de este martes, la emergencia deja 949 personas heridas, 86 rescatadas con vida, 239 personas atrapadas y 56 edificios colapsados.

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Las labores de búsqueda continúan sin interrupción en distintos puntos de la ciudad, donde organismos de socorro, Fuerzas Militares, equipos especializados y voluntarios mantienen las operaciones con la esperanza de encontrar más sobrevivientes bajo las estructuras que cedieron por la fuerza del movimiento telúrico.

Según el más reciente reporte de Asocapitales, con corte a las 4:00 de la tarde de este martes, el terremoto deja 188 personas fallecidas y 1.677 personas heridas en las ciudades capitales afectadas.

El informe señala que Cali registra 95 personas fallecidas y 997 heridas; Pereira, 79 fallecidos y 278 lesionados; Quibdó, 9 víctimas mortales y 116 heridos; mientras que Manizales reporta 5 fallecidos y 112 personas lesionadas.

En cuanto a las personas desaparecidas, el consolidado oficial indica que 180 corresponden a Cali, 37 a Pereira y cinco a Quibdó, mientras continúan las labores de localización en las zonas donde se presentaron los mayores colapsos estructurales.

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La emergencia también sigue siendo monitoreada por las autoridades debido a la actividad sísmica registrada después del terremoto principal.

Fuentes oficiales informaron que, con corte a las 3:00 de la tarde de este martes, se han registrado 103 réplicas desde el movimiento principal. De ese total, seis han tenido una magnitud superior a 3,0 y una superó la magnitud de 4,0, por lo que los organismos de gestión del riesgo mantienen seguimiento permanente a la evolución del fenómeno.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

