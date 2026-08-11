El drama detrás del rescate del bebé Salomón tras terremoto: su mamá continúa desaparecida

La esperanzadora imagen de los caleños sacando de entre los escombros a un bebé dio ánimo a una Colombia que levanta cabeza después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este 10 de agosto. Pero detrás de este video, existe el drama de la familia Vanegas y del propio Salomón, el bebé rescatado de solo dos meses de vida, que todavía no está junto a su madre.

Salomón fue rescatado junto a su padre Juan David este lunes después de quedar enterrados entre el concreto. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde fueron intervenidos quirúrgicamente cuando llegó la noche de una jornada extenuante para muchos colombianos que centraron sus esfuerzos en atender la emergencia. Afortunadamente, ambos se encuentran estables después de haber recibido atención médica.

Sin embargo, la familia Vanegas sigue esperando nuevos milagros. Valentina, la mamá de este pequeño, sigue sin aparecer, al igual que el tío del menor, Juan Vanegas. Los dos ciudadanos, de 39 y 23 años, respectivamente, siguen bajo los escombros de lo que era el edificio Torres de Limonar, que tenía cinco pisos. Conforme pasan las horas, sus familiares claman angustiosamente por ayuda, ya que ellos se encuentran en el barrio Capri de Cali.

Juliana Velázquez, prima de Valentina, contó que Salomón es el primer nieto en su familia. “Todos lo amamos mucho”, contó. A pesar de que ahora saben que el bebé está fuera de riesgo, siguen preocupados al ver que no hay más avances. “Hay muchas personas ayudando, muchos rescatistas, hay bomberos, máquinas, pero creo que no es suficiente para el daño”, confesó.

Velázquez estima que podría haber entre 20 a 40 personas atrapadas, y de ellas solo se han rescatado seis. De acuerdo con el balance de Asocapitales, Cali (con corte a las 4:00 p. m. del 11 de agosto) tiene a 239 personas atrapadas entre escombros y 180 desaparecidas, lo que la configura como la ciudad con mayor afectación humana entre las capitales de Colombia. Además, hay 56 estructuras colapsadas. “Ha sido un proceso muy, muy tortuoso, muy demorado. No tenemos una certeza del lugar en el que se encuentran. Todavía no sabemos nada”, dice la allegada de la familia.

De acuerdo con la prima de Valentina, ella y su hermano lograron llegar al primer piso cuando estaban evacuando, por lo que creen que ambos podrían estar en ese mismo punto o en la portería del edificio. O bien, si fueron hacia más abajo, podrían estar en el parqueadero subterráneo de la residencia. “No perdemos la fe, seguimos orando para que Dios haga un milagro y puedan estar bien”.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co