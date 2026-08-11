Terremoto en Colombia: Servicio Geológico confirma 103 réplicas desde el temblor de 7,4

Un total de 103 réplicas se han registrado desde la ocurrencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según la más reciente actualización del Servicio Geológico Colombiano (SGC), con corte a las 3:00 de la tarde del 11 de agosto, seis de esos movimientos han tenido una magnitud superior a 3,0 y uno superó la magnitud 4,0, confirmando que la actividad sísmica continúa en la región más de 24 horas después del evento principal.

El balance evidencia la intensa liberación de energía que continúa produciéndose bajo el occidente colombiano luego del sismo principal, considerado uno de los más fuertes registrados en el país durante la última década. El terremoto fue sentido en gran parte del territorio nacional, generó daños en infraestructura, afectaciones en viviendas y obligó a activar planes de emergencia en varios departamentos.



Réplicas del terremoto en Colombia siguen concentradas cerca de San José del Palmar

La mayoría de las réplicas reportadas hasta ahora han tenido origen en zonas cercanas al epicentro ubicado en San José del Palmar y municipios vecinos del departamento del Chocó. Los registros sísmicos muestran que la actividad se ha mantenido constante desde los minutos posteriores al terremoto principal, situación que ha obligado a mantener un monitoreo permanente por parte de las autoridades geológicas.

Entre los movimientos posteriores más significativos se encuentra una réplica de magnitud 4,8 registrada durante la mañana del 10 de agosto, la más fuerte de toda la secuencia secundaria reportada hasta el momento. También se han presentado otros sismos superiores a magnitud 3,0 que han sido percibidos por habitantes de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia.



Aunque la mayoría de las réplicas han sido menores, las autoridades recuerdan que estos movimientos hacen parte del comportamiento normal de un terremoto de gran magnitud. Cada uno corresponde a procesos de reajuste geológico que se producen después de una liberación importante de energía en la corteza terrestre.



Terremoto de magnitud 7,4 mantiene la emergencia en varias regiones del país

Mientras continúan registrándose réplicas, los organismos de socorro avanzan en las labores de evaluación de daños y atención a las comunidades afectadas. El terremoto dejó impactos en diferentes ciudades y municipios del occidente colombiano, donde se reportaron afectaciones en edificaciones, infraestructura vial y servicios públicos.



Durante las últimas horas, las autoridades han continuado verificando el estado de hospitales, colegios, edificios públicos, puentes y conjuntos residenciales para determinar posibles riesgos estructurales derivados tanto del sismo principal como de los movimientos posteriores. La persistencia de las réplicas también ha generado preocupación entre miles de ciudadanos que permanecen en alerta ante nuevos movimientos telúricos. En varias zonas afectadas, muchas personas han optado por permanecer en espacios abiertos o seguir estrictamente las recomendaciones de gestión del riesgo mientras avanza la evaluación técnica de las estructuras.

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¿Hasta cuándo durarán las réplicas del terremoto de 7,4 en Colombia?

Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó que los movimientos posteriores al terremoto principal hacen parte de la actividad esperada luego de la liberación de una gran cantidad de energía acumulada en la corteza terrestre.

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Según el especialista, estas réplicas corresponden al proceso natural de reajuste geológico que ocurre en la zona donde se produjo el sismo principal. En el caso del occidente colombiano, este fenómeno está relacionado con la dinámica tectónica entre la placa de Nazca y la placa Suramericana, cuyo choque permanente convierte a esta región en una de las más activas sísmicamente del país.

Aunque muchas personas se preguntan cuándo dejará de temblar, el experto aclaró que no existe una manera científica de establecer una fecha exacta para el final de las réplicas. Lo que sí puede determinarse es la tendencia que suelen seguir estos eventos después de un terremoto de gran magnitud. "Debemos esperar que en la medida que vaya pasando el tiempo estas réplicas vayan ocurriendo con menos frecuencia y también esperamos que la magnitud vaya disminuyendo", explicó Lizarazo.

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De acuerdo con la explicación del sismólogo, lo normal es que los movimientos secundarios continúen durante días, semanas e incluso meses, aunque progresivamente se vuelvan menos frecuentes y menos intensos. Esta reducción gradual es una señal de que la zona afectada está liberando la energía restante y avanzando hacia un nuevo equilibrio geológico.

ÁNGELA URREA PARRA

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