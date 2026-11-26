La toma de rehenes en un supermercado de la cadena Éxito, en Cartagena, habría comenzado como un intento de robo a un vehículo transportador de valores, pero terminó convirtiéndose en una operación de rescate que se extendió durante varias horas y dejó 76 personas liberadas, dos capturados y un presunto delincuente muerto. Tras la intervención de la Policía y las Fuerzas Militares, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entregó detalles en Noticias Caracol sobre la actuación de los responsables, las dificultades para establecer cuántas personas participaron en el asalto y la identidad del hombre que murió durante el enfrentamiento con los comandos especiales.

Uno de los aspectos que todavía está bajo investigación es el número exacto de asaltantes que ingresaron al establecimiento. Aunque inicialmente se habló de tres personas, los testimonios de quienes permanecieron retenidos apuntan a que habría participado un cuarto integrante. El mandatario explicó que, hasta el momento de la entrevista, había dos personas identificadas y capturadas, mientras que otro hombre murió durante el ingreso de la Fuerza Pública. Además, las autoridades buscaban establecer si había un participante más.

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"Seguimos en la búsqueda de alguien más", señaló Turbay. El alcalde precisó que las primeras imágenes de las cámaras de seguridad muestran a tres personas cuando ingresan al centro comercial. Sin embargo, los relatos de los sobrevivientes plantearon la posibilidad de un cuarto presunto delincuente. "Es más un tema de investigación de Policía y de Fiscalía. (...) siempre se habló de que podrían ser cuatro personas".



¿Quién era el hombre que murió durante el operativo?

Otro de los puntos sobre los que se pronunció Dumek Turbay fue la muerte de uno de los presuntos responsables, quien se enfrentó con los uniformados durante el procedimiento de rescate. Sobre este hombre, el alcalde indicó que las personas que permanecieron retenidas lo reconocieron como una figura importante dentro del grupo. Incluso, de acuerdo con sus declaraciones, habría sido quien dirigía las acciones de los demás integrantes. "Fue reconocido por las personas que estaban retenidas como una persona muy importante en el esquema de los que estaban, es decir, el jefe de la banda", afirmó.



Turbay agregó que los sobrevivientes lo identificaban por algunos elementos particulares de su vestimenta: llevaba un casco con una bandera de Colombia y tenía un teléfono celular instalado en este accesorio. Sin embargo, el mandatario evitó confirmar otras versiones que comenzaron a circular después del operativo, entre ellas la relacionada con la supuesta aparición de su esposa. En ese sentido, señaló que solicitó a la Fiscalía y a la Policía profundizar en las declaraciones y verificar la información antes de establecer conclusiones sobre la identidad y los antecedentes del hombre.



Sobre este caso, se conoció que la esposa del hombre abatido tuvo "comunicación con él a las 8:12 de la mañana" del martes 24 de noviembre, según declaró a Blu Radio. "Me dijo que iba a entrar al Éxito Cartagena a comprar unos buñuelos, como de costumbre, porque nosotros somos vecinos del barrio, somos de ahí cerquita y eso es una costumbre de nosotros. Entonces luego me entero de lo que está pasando y empiezo a comunicarme con él y ya no tuve más comunicación", relató. Aseguró que conserva los mensajes de WhatsApp que le envió a su esposo, con quien llevaba casada 11 años. "Unos minutos después, al ver que se estaba demorando, me llegaron los mensajes de la noticia que estaba pasando. Yo empecé a marcarle y ya no tuve más comunicación con él".



Las armas traumáticas que habrían utilizado los asaltantes

El armamento empleado por los responsables también llamó la atención de las autoridades. De acuerdo con el alcalde, aunque las armas que portaban parecían tener una capacidad de fuego considerable, parte de ellas serían traumáticas. Turbay explicó que, por su apariencia, los elementos podían confundirse con armas de fuego convencionales, como escopetas o pistolas similares a las Glock. "Por las imágenes en vídeo y por los relatos de los retenidos y por lo que dice la Policía hoy, eran armas que a la vista tenían amplio poder de fuego", explicó.

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El mandatario sostuvo que, ante una situación de esa naturaleza, los uniformados no podían asumir que se trataba de armas de juguete o de elementos que no representaran un peligro. Por esa razón, la respuesta de la Fuerza Pública se preparó teniendo en cuenta el riesgo que enfrentaban tanto los rehenes como los integrantes del operativo. También sostuvo que, a partir de los informes conocidos después de la intervención, no parecía tratarse de una organización que hubiera preparado con anticipación una operación de secuestro con las características que finalmente tuvo.

En esa misma línea, el alcalde indicó que los dos capturados identificados hasta ese momento eran del departamento de Antioquia y que, según la información disponible, los responsables no serían de Cartagena ni de la región Caribe. "Son personas que no son de Cartagena, no son de la región Caribe, son del interior del país o los dos capturados son del departamento de Antioquia", manifestó. En cuanto a la operación, el balance oficial del Ministerio de Defensa fue de 76 personas rescatadas, dos capturados y un presunto delincuente abatido. La entidad también indicó que los uniformados fueron atacados durante el ingreso y que actuaron para proteger la vida de las víctimas y de los integrantes de la Fuerza Pública.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL