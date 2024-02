Escándalo en la Liga Risaraldense de Gimnasia por múltiples denuncias de abuso sexual

En Pereira, 12 familias están denunciando el presunto abuso sexual contra varias menores que hacen parte de la Liga Risaraldense de Gimnasia. Ellos piden celeridad en las investigaciones.



Los supuestos abusos, al parecer, fueron cometidos por el director ejecutivo de esa liga de gimnasia.

Luis Eduardo Duque, secretario de Deporte de Risaralda, se pronunció ante estas denuncias: “Las recibimos formalmente por parte de las familias, deportistas y de la liga. Las primeras hacia el director administrativo, la segunda sobre el entrenador departamental. Estamos esperando celeridad por parte de la Fiscalía, Contraloría y Defensoría para saber qué podemos hacer”.

Por su parte, Ángela Vargas, presidenta de la liga de gimnasia, sostuvo que “cada persona que tenga los señalamientos correspondientes se encargará de juzgar. Nosotros no somos quien para decir sí o no. En el tiempo no habíamos recibido este tipo de denuncias”.

Vargas sostuvo que uno de los dirigentes denunciados “tomó su decisión de primera mano de presentar la renuncia”.

Publicidad

Se espera la investigación por parte de la Personería y la Procuraduría para determinar lo ocurrido, incluso, si entre las decisiones está la intervención de la Liga de Gimnasia de Risaralda.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Le puede interesar: