Esta habría sido la causa de la muerte de empresario colombiano en playas de República Dominicana

La muerte del empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo en una playa de Punta Cana, en República Dominicana, continúa generando atención luego de que se conociera la causa médica que habría provocado su fallecimiento tras ser arrastrado por una ola.



De acuerdo con información citada por medios locales, el hombre de 57 años murió mientras era trasladado a un centro médico, luego de ser rescatado del mar por socorristas y personal de emergencia. El diagnóstico preliminar señala que la causa del deceso habría sido una hipoxia cerebral por asfixia por ahogamiento.



¿Qué es la hipoxia cerebral?

Este tipo de condición ocurre cuando el cerebro deja de recibir el oxígeno necesario para funcionar adecuadamente. Según explica la Cleveland Clinic, la hipoxia cerebral puede presentarse cuando una persona no logra respirar o cuando el flujo de sangre, encargado de transportar oxígeno, se ve interrumpido, lo que impide que el sistema nervioso cumpla sus funciones básicas.

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En situaciones como el ahogamiento, la falta de oxígeno puede desencadenar en pocos minutos un daño severo. El cerebro depende de un suministro constante de oxígeno, por lo que su ausencia afecta rápidamente funciones vitales como la respiración, el movimiento, el habla e incluso la conciencia.

Los lamentables hechos se registraron en una playa de Bávaro, cercana a un reconocido complejo hotelero, donde las autoridades recibieron un llamado de auxilio hacia el mediodía. Equipos de rescate acudieron al lugar y lograron sacar al empresario del agua para brindarle atención inmediata.



Zuluaga había viajado a República Dominicana el pasado 28 de marzo y tenía previsto regresar a Colombia el 4 de abril. Su fallecimiento se produjo durante el traslado en ambulancia hacia el Hospital Hospiten Bávaro.



El caso ha generado reacciones en Colombia, donde el empresario era reconocido por su trayectoria en el sector tecnológico. Fue fundador de la empresa Quipux en 1995, desde donde impulsó el desarrollo de soluciones para la gestión de movilidad y transporte en el país.

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La misma compañía lamentó lo sucedido. "Con profunda tristeza desde Quipux informamos el fallecimiento de nuestro socio fundador, presidente de la compañía y amigo, Hugo A. Zuluaga G., ocurrido en las últimas horas".

"Su visión, liderazgo y compromiso no solo dieron vida a la compañía, sino que dejaron una huella profunda en nuestra cultura y en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado. Hoy es un momento para hacer una pausa, honrar su vida y acompañarnos como equipo. Nos unimos en un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos", expresó la junta directiva de Quipux en un comunicado.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co