Los videos en los que Valentina Mor, influencer capturada en Medellín, se burlaba de las autoridades

Las autoridades paisas confirmaron este jueves 21 de mayo la captura de Valentina Mor Velásquez, una influenciadora señalada de cometer hurtos a ciudadanos extranjeros y turistas en Medellín y Cartagena. Lo que ha llamado la atención de la captura de la mujer es que era famosa en redes sociales por particulares videos y ya antes había sido detenida.



Los videos que publicaba Valentina Mor

Valentina Velásquez es una joven venezolana que se hizo popular en las redes sociales como 'Valentina Mor' por imitar el acento paisa a su manera. Además de eso, se dedicaba a la creación de contenido para adultos y presumía en redes sociales sus ganancias.

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Videos contando fajos de billetes de alta denominación en pesos colombianos y dólares se hicieron virales en las redes sociales, haciendo popular el nombre de Valentina Mor entre los internautas. Para las autoridades, estas grabaciones constituían una burla para los uniformados que, en ocasiones previas, la capturaron por su participación en presuntos hurtos.

Uno de los momentos más virales de Valentina Mor ocurrió el pasado 1 de mayo, también en Medellín, cuando fue detenida por las autoridades por presuntamente haber participado en el hurto a un extranjero. Minutos antes de su captura, la mujer había publicado unos videos presumiendo una cantidad considerable de dinero en billetes de 100 dólares y de 100.000 pesos colombianos.



Valentina Mor en medio de un procedimiento policial en el barrio Colón. En ese momento la mujer fue señalada de un presunto intento de hurto contra un ciudadano extranjero.



Los informes preliminares de las autoridades indicaron que oficiales que realizaban labores de patrullaje interceptaron un vehículo en el que viajaban Velásquez y dos hombres. Esto se dio por una alerta contra estas personas por movimientos bancarios sospechosos y el uso irregular de tarjetas de crédito que pertenecían a un turista extranjero.

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En el lugar, algunos ciudadanos intentaron golpear a los implicados, por lo que las autoridades los trasladaron al Centro de Traslado por Protección (CTP). Sin embargo, momentos más tarde Valentina Mor fue dejada en libertad por que "ninguna persona interpuso denuncia formal, por lo que no se realizaron capturas judiciales", según señaló información oficial de las autoridades.

En 2023, la mujer ya había estado vinculada a un incidente similar en El Laguito, Cartagena, donde las cámaras de seguridad de un establecimiento la captaron intentando sustraer elementos de valor como un computador portátil y un reloj de alta gama. A pesar de ser detenida y que los objetos fueron recuperados, también recuperó su libertad tiempo después.



Así fue la captura de Valentina Mor

La captura de la mujer se logró mediante una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín. Según las autoridades, la mujer residía una vivienda arrendada por medio de aplicaciones de estadías cortas.

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Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña, Valentina Mor, de nacionalidad extranjera, "se dedicaba a identificar y acercarse a las víctimas para posteriormente despojarlas de sus pertenencias". Valentina Mor fue puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles víctimas y otros hechos asociados a esta modalidad delictiva.

En medio del allanamiento, las autoridades recuperaron cerca de un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares, gafas de diferentes marcas y relojes de lujo, objetos que la influencer habría robado utilizando sustancias tóxicas para poner en estado de indefensión a sus víctimas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co