Ofrecen hasta $100 millones por autores de homicidio y desaparición de turistas en Buenaventura

En Buenaventura las autoridades intentan esclarecer un hecho de violencia que ha estremecido a todo el país, luego de que dos turistas, padre e hijo, fueran reportados como desaparecidos y uno de ellos fuera hallado sin vida. Ante la gravedad de la situación, las autoridades departamentales han tomado medidas drásticas para intentar dar con los culpables de este acto que enluta al sector turístico.

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La principal línea de investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía apunta a una estructura criminal que ejerce control territorial en diversos sectores de Buenaventura, 'Los Shottas'. Las autoridades han hecho un llamado urgente a los habitantes de La Bocana y del casco urbano de Buenaventura para que rompan el silencio y colaboren con información que permita desmantelar esta organización criminal.

En un esfuerzo por acelerar la captura de los responsables y esclarecer el paradero final del turista que no ha sido encontrado, la Gobernación del Valle del Cauca ha anunciado una recompensa de hasta $100 millones de pesos por datos precisos que conduzcan a la identificación e interceptación de los involucrados en este crimen.



Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, manifestó que "todas las capacidades institucionales han sido desplegadas para esa tarea". Por su parte, la Policía Nacional reiteró que cualquier información es de vital importancia y garantizó la confidencialidad para quienes decidan denunciar a los delincuentes.



¿Qué se sabe sobre el caso?

Los hechos comenzaron el pasado lunes 18 de mayo en el sector de La Bocana. Las víctimas, identificadas como Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22 años, se encontraban disfrutando de la playa cuando la situación dio un giro fatal.



Según las investigaciones preliminares, el joven Nicolás estaba utilizando su celular para grabar videos de la actividad pesquera en la zona. Sin embargo, un grupo de hombres armados que se encontraban en el lugar increparon a los turistas bajo la sospecha de que los estaban grabando a ellos. A pesar de que el joven intentó explicarles y se resistió a entregar su celular, los sujetos reaccionaron con extrema violencia.

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Un video aficionado mostraría el momento en el que hombres armados les reclamaran al padre y a su hijo por estar supuestamente grabándolos.

Los informes indican que uno de los criminales disparó contra Nicolás, hiriéndolo en el lugar. Posteriormente, tanto el padre como el hijo fueron retenidos y trasladados por la fuerza hacia una zona desconocida, presumiblemente esteros o áreas selváticas de difícil acceso.

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Tras la desaparición, sus familiares alertaron de inmediato a las autoridades y se activó una búsqueda intensa que involucró a la Policía Nacional y a los Guardacostas para encontrar a los hombres oriundos del Tolima que se encontraban disfrutando de unos días de descanso. Lamentablemente, el miércoles 20 de mayo se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Valencia Hernández en una zona rural del municipio de Bazán.

El cadáver del padre, según relatos de la comunidad y reportes de la prensa local, presentaba signos de tortura. En cuanto a su hijo, Nicolás Valencia Ducuara, las autoridades se encuentran inspeccionando un segundo cuerpo hallado recientemente para verificar si corresponde al joven de 22 años.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co