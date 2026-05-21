¿Cómo va la seguridad alimentaria en Colombia? Hay persistencia de la brecha entre lo rural y urbano

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló su nuevo informe que aborda la seguridad alimentaria en Colombia a partir de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés). Dicha herramienta —diseñada por la FAO— permite hacer una medición del acceso a alimentos en términos de cantidad y calidad.

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Desde el Departamento se hace la medición a partir de ocho preguntas que están incluidas en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) y que sirven para medir la gravedad de esta problemática al basarse en la respuesta de los hogares. Entre las cifras de este año se puede detallar que 21 de cada 100 hogares en el país tuvieron dificultades para acceder a alimentación de buena calidad y cantidad. Beatriz Piedad Urdinola, directora del DANE, habló con Noticias Caracol para desglosar las cifras en datos comprensibles para la población y tener una mejor comprensión de este fenómeno.

La cabeza del Departamento señaló que en Colombia hay una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada-grave que se ubica en el 21,1 %. A pesar de esta cifra, Urdinola dice que hay una reducción frente al 25,5 % del año pasado, lo que clasifica como una buena noticia.



El informe evidencia diferencias marcadas según el territorio. Mientras en las cabeceras municipales la prevalencia cayó a 18,1 % —la primera vez que baja del 20 % desde que el Dane realiza esta medición, en 2022—, en los centros poblados y zonas rurales dispersas el indicador llegó a 31,4 %.



También disminuyó la inseguridad alimentaria grave, es decir, los casos en los que las personas pasaron un día entero sin comer por falta de recursos. A nivel nacional, este indicador pasó de 5 % a 3,4 %. En las ciudades cayó de 4,7 % a 2,9 %, mientras que en las zonas rurales dispersas pasó de 5,8 % a 5,2 %. Según Urdinola, todas estas reducciones son “estadísticamente significativas”.



La prevalencia grave de inseguridad alimentaria se entiende como ese punto en el que las personas comienzan a pasar hambre por todo un día y no comen absolutamente nada. Pues resulta que esta prevalencia ha experimentado una caída en los centros poblados y rurales dispersos. “Hay que hacer además muchos esfuerzos”, recalca la directora.

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“Esa prevalencia para el total nacional pasó del 5 % a 3,4 %. En las cabeceras baja del 4,7 al 2,9 % y en los centros poblados y rurales dispersos del 5,8 al 5,2 %. Todas esas reducciones son estadísticamente significativas”, dijo Urdinola.

“Este es un concepto que está muy bien fundado en la experiencia de seguridad alimentaria que está estructurado, básicamente y para resumirlo, en tres niveles: incertidumbre o preocupación de si puedo o no acceder a la comida; cambios en la calidad de los alimentos —no es lo mismo que yo desayune, almuerce y cene agua de panela con pan a un pedazo de carne y verduras— y cambios en la cantidad de alimentos”, explicó.

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Los departamentos que son objeto de preocupación por prevalencia de inseguridad:

Chocó: pasó del 36,3 % al 58,6 %

pasó 36,3 % 58,6 % Huila: aumentó del 17,3 % al 22,1 %

aumentó 17,3 % 22,1 % Cauca: pasó del 27,8 % al 31,2 %

Departamentos donde mejoró la seguridad alimentaria:

En palabras de Urdinola, Cundinamarca, Casanare, Vaupés y Córdoba presentaron avances por destacar en sus cifras.

En la región Caribe se registraron reducciones importantes en varios departamentos. San Andrés y Providencia tuvo una mejora significativa de 26,6 puntos porcentuales. También se reportaron reducciones en Córdoba, Atlántico y La Guajira. En el caso de La Guajira, el indicador bajó de 52,4 % a 47,8 %. Aunque sigue siendo uno de los departamentos con mayores problemas de acceso a alimentos, el Dane destacó la reducción. En otros departamentos, como Sucre y Magdalena, los cambios no fueron estadísticamente significativos.

Hogares vulnerables: mujeres, niños y personas con discapacidad

El informe también identificó los grupos poblacionales con mayores niveles de vulnerabilidad. Los hogares con menores de cinco años presentaron una prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave de 27,5 %, aunque el indicador mejoró frente al año anterior. En las zonas rurales dispersas con presencia de menores de cinco años, la cifra llegó a 36,1 %.

También se evidenciaron mayores dificultades en hogares con personas con discapacidad, donde la prevalencia alcanzó 29,4 %. Además, el Dane encontró brechas de género. Los hogares con jefatura femenina registraron una prevalencia de 23,1 %, superior al 19,4 % de aquellos encabezados por hombres.

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La educación sigue marcando diferencias

Uno de los factores más asociados a la inseguridad alimentaria es el nivel educativo de los jefes de hogar. Según el Dane, los hogares donde la cabeza de familia no alcanzó siquiera educación básica primaria presentan una prevalencia de inseguridad alimentaria de 45,7 %.

En contraste, en los hogares con educación superior el indicador es de apenas 9,1 %. “Los años de educación van muy correlacionados con el estilo de vida y los ingresos que tenemos”, explicó Urdinola.

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La directora del Dane aseguró que el avance de Colombia cobra relevancia en medio de un panorama internacional complejo, marcado por conflictos globales y afectaciones climáticas que impactan la producción de alimentos. “Las prevalencias de inseguridad alimentaria vienen creciendo en el mundo y en muchas regiones. Haber tenido este logro para Colombia es una noticia importante también en términos relativos”, afirmó.

Urdinola señaló que los datos permitirán focalizar políticas públicas y orientar decisiones estratégicas hacia los territorios y poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad.

María Paula Rodríguez Rozo

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