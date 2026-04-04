Murió empresario colombiano en playa de República Dominicana tras ser arrastrado por una ola

El empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo se encontraba de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. Según informaron varios medios locales, el hombre de 57 años falleció luego de ser arrastrado por una ola mientras se encontraba en una playa que colinda con el Hotel Hard Rock de la ciudad costera.



Las autoridades informaron que recibieron un llamado de auxilio sobre le mediodía del viernes 3 de abril. El canal de noticias local CDN, indicó que la Inspectoría de la playa Bávaro, donde ocurrió la emergencia, recibió información de que un turista pedía auxilio al estar siendo arrastrado por las olas. Rescatistas y socorristas del hotel, junto al personal médico del Grupo Hospiten Clínica Assist, llegaron a atender al ciudadano colombiano.

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Durante su traslado en ambulancia hacia el Hospital Hospiten Bávaro, Zuluaga Giraldo falleció mientras recibía atenciones médicas. Según información del mismo medio local, el colombiano habría ingresado a República Dominica el pasado 28 de marzo y tenía su regreso programado para este sábado 4 de abril. El medio Diario Libre citó el diagnóstico emitido por el médico Polanco Guzmán, sobre la causa del fallecimiento del empresario, que habría sido hipoxia cerebral por asfixia por ahogamiento.



¿Quién era Hugo Alberto Zuluaga, empresario colombiano fallecido en una playa?

El empresario Hugo Alberto Zuluaga era el fundador de la empresa Quipux, fundada en 1995. "Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos de movilidad y transporte en Colombia, así como un aporte fundamental en la creación y consolidación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT)", aseguró la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), entidad que lamentó la muerte del empresario.

"Su legado deja una huella significativa en el desarrollo de herramientas tecnológicas que contribuyeron al fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y la transformación digital de entidades públicas y privadas en el país (...) Reconocemos su visión, liderazgo y compromiso con la innovación, así como su valioso aporte al avance de soluciones que han sido cruciales para la gestión de la movilidad en los territorios. Hoy despedimos no solo a un empresario visionario, sino también a un ser humano admirable, cuya calidez, sencillez y compromiso dejaron huella en muchas personas e instituciones", agregó la federación.



El empresario Mauricio Tobón Franco también le dedicó unas palabras a Hugo Alberto Zuluaga en su cuenta de la red social X, diciendo que fue un hermano que le regaló la vida. "Dios hoy se lo ha llevado. Hugo Zuluaga fue el mejor de los hijos, un papá único, un esposo entregado a su mujer, un ciudadano ejemplar, el mejor de los amigos, el mejor Jefe. Hugo Zuluaga fundó a Quipux y se convirtió en un líder y referente para la industria de las soluciones tecnológicas para movilidad en Colombia, Latinoamerica y el mundo (...) Descansa en paz mi hermano, mi amigo, mi parcero; el mar que tanto amabas hoy te ha dado la paz eterna".

