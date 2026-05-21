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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Profesor en Bolívar se desplomó mientras cantaba ante sus alumnos: “Inesperada y sensible partida”

Profesor en Bolívar se desplomó mientras cantaba ante sus alumnos: “Inesperada y sensible partida”

En medio del luto por su partida, muchos señalan que se fue haciendo lo que más amaba. Sus allegados recuerdan el legado que dejó como docente.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de may, 2026
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Profesro que se desploma

En el municipio de Arjona, Bolívar, hay conmoción por la repentina muerte de un profesor, quien se desplomó frente a sus alumnos durante la celebración del Día del Maestro. El episodio fue grabado por un testigo y se viralizó rápidamente en redes sociales.

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El homenajeado era Orlando Marrugo Zúñiga, quien dictaba la materia de ciencias sociales en la Institución Educativa Carolina Gamero. El licenciado también hacía parte del Colectivo Utopía, una agrupación que se describe como “independiente y sin fines de lucro” y que tiene como misión el trabajo académico y cultural en el municipio.

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Marrugo fue recordado por el colectivo como un “educador insigne, cultor, folclorista, líder y luchador cívico-deportivo”.

Los hechos ocurrieron cuando el profesor tomó el micrófono para cantar un vallenato ante los estudiantes, acompañado por las palmas del público. Para muchos, resultó impactante la canción que entonó justo antes de desplomarse.

Por un momento, el docente guardó silencio, perdió el equilibrio y posteriormente cayó al suelo. Los aplausos cesaron y comenzaron los gritos de los niños que presenciaron la escena.

Profesro que se desploma

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“Bendita mi tristeza de amar, de amar; que sola se me aleja mi amor, mi amor; y aun queriendo tanto me va a tocar; decir sin más palabras adiós, adiós”, dice la letra de “Sin Más Palabras”, obra de Hernán Urbina Joiro.

“Es una sorpresa que nos da la vida. Fue gran amigo, humilde, respetuoso, amable, pero serio y correcto en sus conceptos. Cuando una persona muere es cuando salen los calificativos y palabras que expresamos los amigos, pero solo con el ánimo de hacer un reconocimiento y recordarles a nuestras gentes el gran ser humano que era nuestro amigo Orlando”, señaló un allegado del maestro tras conocerse la noticia.

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Sus estudiantes le rindieron un sentido homenaje durante el sepelio, realizado en el municipio de Arjona, donde finalmente recibió sepultura.

María Paula Rodríguez Rozo
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