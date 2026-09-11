ELN atacó y destruyó la estación de Policía de Guamalito tras la salida de los uniformados

La estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en Norte de Santander, fue destruida por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de que los uniformados que permanecían en el lugar se retiraran de las instalaciones, según reportes conocidos en las últimas horas. De acuerdo con la información del Alclade de El Carmen, José Reinel Contreras, los delincuentes ingresaron al predio poco tiempo después de la salida de los policías y procedieron a demoler la infraestructura, que durante años sirvió como punto de control y presencia institucional en esta zona del Catatumbo. Las imágenes difundidas por habitantes del sector muestran severos daños en la edificación, reducida prácticamente a escombros.



Integrantes del ELN destruyen estación de Policía

La situación ha generado preocupación entre la comunidad, que teme un aumento de la presencia de grupos armados ilegales y un deterioro de las condiciones de seguridad. Líderes locales advirtieron que la ausencia de la Fuerza Pública podría dejar a la población en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las disputas territoriales que se registran en la región.

El ataque contra la infraestructura policial se suma a los episodios de violencia que han afectado al Catatumbo en los últimos años, una zona estratégica para diferentes organizaciones armadas por su ubicación y las economías ilícitas que operan en el territorio. Las autoridades analizan las circunstancias en las que se produjo la destrucción de la estación y evalúan las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad de los habitantes de Guamalito. Entre tanto, la comunidad espera una respuesta institucional que permita restablecer la presencia del Estado y evitar nuevos hechos de violencia.

Integrantes del ELN destruyeron por completo la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen, Norte de Santander. La zona quedó sin presencia policial tras la evacuación aérea de al menos 20 uniformados, luego de dos ataques con drones explosivos que destruyeron la… pic.twitter.com/XwNVDDPqku — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 11, 2026

ÁNGELA URREA PARRA

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