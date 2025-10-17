Esto dijo Greeicy Rendón sobre supuesto robo en su casa de Rionegro, donde denuncian torturas

Toda una polémica se ha generado en torno a la denuncia de dos hombres que trabajaron en una propiedad de la cantante Greeicy Rendón, según su relato ante la Fiscalía General de la Nación, a ellos los torturaron los escoltas de la artista por orden Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy.

Las autoridades investigan los hechos, pues se conoció que el papá de Greeicy Rendón habría ordenado la tortura de los dos trabajadores porque ellos supuestamente se habían robado una caja fuerte con más de 1.700 millones de pesos en joyas que pertenecían a la cantante, en hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023. En vez de denunciar el robo, según las investigaciones, Luis Alberto Rendón habría decidido tomar justicia por mano propia.

Sobre el supuesto robo de la caja fuerte, Greeicy Rendón y Mike Bahía se refirieron en una entrevista que les hicieron en el podcast Pinky Promise. Durante la conversación, Mike hablaba cómo junto a Greeicy habían construido su casa en Rionegro, donde ocurrió la supuesta tortura de los empleados, y cómo en México iban a empezar desde cero: “Nos puede llegar tocar. Mira, a nosotros hace poquito nos robaron y pues qué tal que nos hubiera robado todo”.



Sobre el tema, Greeicy Rendón manifestó que el presunto robo “fue una historia medio (…)”. Agregó la cantante que, “en medio de la tristeza, no tanto por lo material sino por todo lo que pasó alrededor, yo decía que ‘se pueden llevar lo que sea, pero no se llevaron con lo que nosotros hemos construido todo'. Entonces, así nos toque empezar de cero, nosotros estamos aquí juntos donde nos toque”.



Relato de vigilante que denunció tortura en casa de Greeicy Rendón

Según la Fiscalía, el 8 de mayo de 2023, dos hombres dedicados al sector de la construcción denunciaron ser víctimas de tortura y secuestro dentro de la casa de la cantante Greeicy Rendón en Llanograde en Río Negro, Antioquia. El caso lo reconstruyó la Fiscalía desde el relato del vigilante del condominio, quien fue el que llamó a la Policía.

“Yo estaba ahí en la curvita cuando escuché los gritos. Me agazapé entre los entre los arbustos y busqué donde tuviera más visibilidad, pero sin que me fueran a ver, cuando la persona salió del apartamento con el arma en la mano, ya después de que yo verifiqué que si era un arma, ya me retrocedí, me fui para la garita, llamé al supervisor, no supe qué más pasó y ya el supervisor me llegó con la Policía”, narró el guarda de seguridad.



Sobre el arma de fuego, el guarda comentó que “lo que la alcancé a ver porque tuve capacidad de vela fue un fusil de asalto de esos modernos que ahora pequeños. Es parecido al Galil, pero es con cacha más como un poco más gruesa”.



Así habrían torturado a trabajadores en casa de Greeicy Rendón

Quien gritaba, según la Fiscalía era Francisco, un hombre de 61 años de edad que denuncia que fue retenido porque lo acusaban a él y a su compañero de obra de un robo por más de 600 millones de pesos. “Pusieron el revólver en los dientes, restregándomelos bien duro y me decían que yo si no cantaba dónde estaba la caja fuerte que me atuviera a las consecuencias. Entonces ya empezaron a golpearme con la cacha del revólver, me tiraron en la cabeza, me cogieron siete puntos, después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, me hincharon la vista. Veo borroso la vista derecha. No veo bien porque el golpe fue tremendo, intenso”, narró la víctima.

Según la denuncia, la orden presuntamente habría sido dada por el padre del artista Luis Alberto Rendón. “Llegaron los cinco hombres. Don Alberto nos llamó para que nos presentáramos a los cinco hombres y que nos entendiéramos con ellos”. Los escoltas de Greeicy Rendón, dijo Francisco, le hablaban de un supuesto hurto “y yo sin saber nada de hurto porque yo nunca entré a la casa de Greeicy Rendón por dentro. Nunca la conocí”.

El otro hombre que denunció ser torturado manifestó que ““Se escuchaban los gritos allá cuando lo torturaban porque lo amarraron en una viga metálica de columna de la casa y ahí lo torturaron mucho tiempo. Después me llevan a mí y me metieron allá también y es donde me cogen entre todos ellos porque ahí sí estaban todos. Yo tengo conciencia hasta donde me están metiendo la manguera por la boca”.

Indicó que un hombre llamado Helbert “estaba encima de mí como ahorcándome así y yo tenía momento que perdí el conocimiento”.



Lo que dijo el Policía que atendió tortura en casa de Greeicy Rendón

El uniformado que llegó al sitio luego del llamado del guarda de seguridad manifestó ante la Fiscalía General de la Nación que los dos hombres torturados estaba en estado de confusión.

“Ellos estaban como en un estado de conmoción, o sea, cuando les preguntábamos las cosas en el momento no respondieron, no hablaban. Una de estaba botando sangre por el lado de la cara, tiene ojos hinchados rojos”, narró.

El policía agregó que “la otra persona estaba toda mojada. Estaba golpeada también. El que estaba golpeado en el ojo y con sangre era el señor más adulto. La persona más joven estaba toda mojada y golpeada”.

Finalmente, la investigadora estableció la identidad de las personas que presuntamente habrían perpetrado la tortura contra las víctimas. “Se logra establecer que dos de las cinco personas que estuvieron en el lugar de los hechos eran ya personas conocidas de la familia, puesto que trabajaban con el servicio de escoltas para Greeicy Rendón y su esposo, Mike Bahía, de ellos sé que era el señor Ariel y Kevin. Eran los escoltas ya conocidos. Los otros tres pues nadie los había visto dentro de las entrevistas que yo tomé”.

Por estos testimonios, las cinco personas señaladas de atacar a las dos víctimas están en etapa de juicio por los delitos de secuestro y tortura. Se espera en los próximos meses se conozca si hay sentencia en su contra. Estos mismos relatos y pruebas fueron aportados a la imputación de cargos contra Luis Alberto Rendón. Greeicy subió en las últimas horas un video en su cuenta de Instagram en la que recalca que gracias a su padre ella se formó con valores y que espera que él pueda demostrar su inocencia.

