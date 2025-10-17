En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Esto dijo Greeicy Rendón sobre supuesto robo en su casa de Rionegro, donde denuncian torturas

Esto dijo Greeicy Rendón sobre supuesto robo en su casa de Rionegro, donde denuncian torturas

La cantante caleña mencionó lo que significó para ella y Mike Bahía el presunto robo ocurrido dentro de su casa en Rionegro, lugar donde sus escoltas habrían ejecutado torturas por orden del papá de Greeicy.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Relato de trabajadores de Luis Alberto Rendón sobre cómo fueron torturados en casa de la hija

Publicidad

Publicidad

Publicidad