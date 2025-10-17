En vivo
La historia de Samuel Huertas, el estudiante que sacó puntaje perfecto en el Icfes 2025

La historia de Samuel Huertas, el estudiante que sacó puntaje perfecto en el Icfes 2025

Samuel es el primer estudiante del departamento de Cundinamarca, sin incluir a Bogotá, en alcanzar los 500 puntos sobre 500 posibles en las pruebas del Estado. Por este logro se ganó una beca en una importante universidad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de oct, 2025
Samuel Huertas, estudiante que sacó puntaje perfecto en Icfes
Gobernación de Cundinamarca

