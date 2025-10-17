En vivo
Videos: manifestantes utilizan flechas contra la Policía en medio de marcha indígena en Bogotá

Videos: manifestantes utilizan flechas contra la Policía en medio de marcha indígena en Bogotá

En varios clips de Noticias Caracol, se ve que al menos cuatro policías fueron alcanzados por estas flechas y están heridos. Hay afectaciones de movilidad en la calle 26.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de oct, 2025
Manifestantes utilizan flechas contra la Policía en medio de marcha indígena en Bogotá.
Secretaría de Gobierno / Redes sociales

