Murió Gustavo Angarita, actor de 'Bella Calamidades', a los 83 años

El jueves 16 de octubre de 2025, en horas de la noche, falleció Gustavo Angarita, uno de los actores más representativos de la televisión, el cine y el teatro colombiano. Tenía 83 años. Su partida marca el cierre de una etapa significativa en la historia de las artes escénicas del país, en la que su presencia fue constante, versátil y profundamente influyente.

La noticia fue confirmada por su familia, en especial por su hijo, Gustavo Angarita Jr., quien desde abril de este año había informado sobre el delicado estado de salud del actor. En ese momento, Angarita padre se encontraba en cuidados paliativos en la Clínica Colombia, en Bogotá, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad crónica que no fue especificada públicamente, aunque se conocía que padecía cáncer.

Gustavo Antonio Angarita Pantoja nació en Bogotá el 2 de septiembre de 1942. Su carrera comenzó en la década de 1960, y desde entonces participó en decenas de producciones televisivas, cinematográficas y teatrales. Fue parte de una generación de actores que consolidó el oficio en Colombia, cuando la televisión nacional apenas comenzaba a construir su identidad narrativa. Entre sus papeles más recordados se encuentran los que interpretó en telenovelas como Bella Calamidades, Chepe Fortuna, La ley del corazón, La casa de las dos palmas, Hombres, En los tacones de Eva, El precio del silencio, La estrategia del caracol, entre muchas otras. Su versatilidad le permitió encarnar personajes dramáticos, cómicos, autoritarios y entrañables, siempre con una presencia escénica que capturaba la atención del público.



En cine, participó en películas como Bolívar soy yo, El olvido que seremos, La pena máxima, Tiempo de morir, Los 33, Zona de espera, La bestia, entre otras. Su trabajo fue reconocido con premios como el India Catalina al Mejor Actor Principal por La casa de las dos palmas en 1991, y al Mejor Actor de Reparto por Hombres en 1997.