EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 17 de octubre: reportan cierre de 7 estaciones de TransMilenio

Desde la tarde de este viernes 17 de octubre se han presentado diferentes manifestaciones en Bogotá que han provocado caos en la movilidad de diferentes corredores viales. Con corte a las 3 de la tarde, las autoridades reportan el cierre de dos estaciones de TransMilenio por el avance de un grupo de protestantes a la altura de la avenida El Dorado (calle 26). Como rutas alternas, a los conductores que requieran tomar esta vía se les recomienda tomar la avenida américas o la calle 53.

"Manifestantes se desplazan por la Avenida El Dorado (calle 26) en el sentido oriente - occidente y generan afectación en la movilidad. Rutas Alternas: Avenida Américas y Calle 53. Grupo Guía, Agentes Civiles y Tránsito Bogotá acompañan y gestionan el tránsito", dio a conocer la plataforma oficial de movilidad de la capital desde su cuenta de X.



4:20 p. m. | Inician enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública: policías dicen estar siendo atacados con flechas

En medio de las manifestaciones que se presentan sobre la avenida El Dorado, inician los primeros enfrentamientos entre la fuerza pública, a través de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y los manifestantes. Las autoridades reportan supuestos ataques a la policía con flechas. Dichos hostigamientos acontecen muy cerca de la estación Quinta Paredes.



4:15 p. m. | Número de estaciones de Transmilenio cerradas por manifestaciones aumentan a 7

Conforme avanzan las manifestaciones sobre la avenida El Dorado o calle 26, se incrementa el número de estaciones de Transmilenio afectadas. Hasta el momento, la entidad de transporte público de Bogotá ha reportado un total de siete estaciones sin servicio y desvíos en el componente Transmizonal que opera por la zona. "La movilización ajena a la operación continúa avanzando por la Calle 26 hacia el occidente. Dejan de operar temporalmente estaciones:



3:55 p. m. | Estas son las estaciones de TransMilenio cerradas por las manifestaciones de este 17 de octubre

Este viernes 17 de octubre, con corte a las 3:55 de la tarde, se registra el cierre de dos estaciones de Transmilenio ubicadas sobre la avenida El Dorado:



Noticia en desarrollo...