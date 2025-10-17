En vivo
BOGOTÁ / EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 17 de octubre: reportan cierre de 7 estaciones de TransMilenio
EN VIVO

EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 17 de octubre: reportan cierre de 7 estaciones de TransMilenio

Las autoridades se encuentran haciendo el respectivo acompañamiento a los protestantes y anunciaron afectaciones en sentido oriente - occidente de la avenida El Dorado. TransMilenio reporta dos cierres temporales.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de oct, 2025
Movilidad en Bogotá
