Esto sucedió con el reguetonero Almighty en Medellín: ¿fue capturado por Policía?

Las autoridades de la ciudad de Medellín informaron en las últimas horas sobre el traslado a una clínica del ciudadano cubano de 30 años Alejandro Mosqueda Paz, conocido como el reguetonero Almighty. Frente a lo sucedido hay diferentes versiones.

Noticias Caracol investigó con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá sobre lo sucedido y una fuente indicó que efectivamente el reguetonero estuvo en el barrio El Poblado, en la ciudad de Medellín, pero no fue detenido por uniformados, la cual es una de las versiones que se estaba rondando en redes sociales.

Los policías que atendieron la situación habían recibido el llamado de un ciudadano sobre el artista, quien, al parecer, estaba en estado de exaltación cuando los efectivos de la Policía llegaron hasta el lugar.



El reguetonero Almighty, indicó la fuente, presuntamente había tenido un altercado con una persona y cuando los policías llegaron al lugar él comenzó a convulsionar, por lo que los uniformados tuvieron que trasladarlo a un centro hospitalario de la ciudad de Medellín.

Otras versiones indicaron que, presuntamente, el ciudadano cubano estaba bajo los efectos de psicoactivos, lo cual le habría producido el estado de exaltación.



Un video que ha rondado en redes sociales muestra a dos efectivos de la Policía estaban tratando de controlar a un hombre exaltado. Este hombre sería el cantante Alejandro Mosqueda. Sin embargo, las autoridades no han revelado si esta grabación concuerda con este caso o no.

¿En dónde está Almighty?

Al parecer, el reguetonero cubano ya no continúa en la ciudad de Medellín. Historias que él ha publicado a través de sus redes sociales sugieren que se encuentra en Estados Unidos para un concierto en la ciudad de Orlando, Florida, el cual corresponde a una gira llamada Endiosau USA Tour “nunca me fui”.

En una de las historias, el cantante publicó una fotografía al interior de un avión, según él, con rumbo al país norteamericano.

Hasta el momento, las autoridades de salud de la ciudad de Medellín no se han pronunciado sobre lo sucedido ni cómo fue su evolución para que le dieran de alta.

