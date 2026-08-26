Presunto delincuente casi es linchado por la comunidad tras atraco a una mujer en Barranquilla

Los habitantes de un barrio en Barranquilla intentaron tomar justicia por mano propia en medio de un presunto intento de atraco. El hecho ocurrió a plena luz del día en el barrio Galán. Allí, un grupo de residentes fue testigo del asalto del que fue víctima una mujer transeúnte. Ante este suceso, un grupo de residentes decidió perseguirlo hasta que finalmente lo alcanzaron.

En medio de la indignación por los hechos de inseguridad que se han concentrado en el sector, los habitantes le propinaron una brutal golpiza. Además de eso, lograron tomar la motocicleta en la que presuntamente se desplazaba el sujeto y fue incinerada en plena vía por la comunidad. Tras este episodio, la Policía Metropolitana de Barranquilla efectuó la captura del presunto criminal.



Presunto cómplice logró escapar

Al parecer, un supuesto cómplice de este hombre se dio a la fuga y no fue atrapado por las autoridades. Por su parte, el sujeto herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica dada la gravedad de sus lesiones.

Ante el aumento de la inseguridad, la comunidad del barrio Galán ha solicitado formalmente un incremento de la vigilancia policial durante la noche y la madrugada.

¿Cómo está el hurto a personas en Barranquilla?

En Barranquilla, entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026 se han registrado 5.092 casos de hurto a personas, frente a los 5.748 reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción de 656 casos (-11,41 %).

Al revisar el comportamiento mensual, en 2026 se registraron 761 casos en enero, 1.007 en febrero, 698 en marzo, 661 en abril, 668 en mayo, 677 en junio, 578 en julio y 42 en agosto. En comparación, durante 2025 las cifras fueron de 784 casos en enero, 712 en febrero, 583 en marzo, 416 en abril, 1.037 en mayo, 876 en junio, 954 en julio y 386 en agosto.

De esta manera, aunque algunos meses de 2026 presentan incrementos frente al año anterior, como febrero, marzo y abril, la cifra acumulada hasta el 12 de agosto muestra una disminución del hurto a personas en la ciudad.

María Paula Rodríguez Rozo

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