Estudiante de 14 años murió tras riña en colegio de Bello; menor de 16 fue detenido

La muerte de un estudiante de 14 años tras una riña escolar en el municipio de Bello ha generado consternación en la comunidad educativa y el rechazo de las autoridades locales, que confirmaron la activación de rutas de atención institucional y acompañamiento psicosocial para los implicados y sus familias. El hecho ocurrió en el sector de El Pinar, según los reportes oficiales, se presentó en medio de una confrontación entre dos alumnos del Colegio Universidad Virtual de Colombia (CUVIC).



De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bello, durante la mañana del viernes un estudiante de grado séptimo fue herido con arma cortopunzante en un acto violento entre compañeros y posteriormente falleció a causa de la lesión. El menor fue trasladado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

Las autoridades señalaron que, tras lo ocurrido, se puso en marcha la ruta de atención integral en convivencia escolar y se brindó apoyo desde la Secretaría de Educación para fortalecer acciones pedagógicas relacionadas con el rechazo a la violencia, la actualización del manual de convivencia y la socialización de los protocolos para la atención de situaciones de agresión en entornos escolares.

Desde la Policía se confirmó la aprehensión de un adolescente de 16 años, señalado como presunto responsable del hecho. El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que llegaron de inmediato al lugar tras recibir el reporte de la riña.



El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la institución policial, explicó en su declaración: “En las últimas horas, la Policía Nacional aprehendió a un adolescente de 16 años en el municipio de Bello por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio con arma cortopunzante. El procedimiento se adelantó de manera inmediata por parte de nuestros uniformados, quienes llegaron al lugar donde se presentaron los hechos y materializaron la aprehensión del menor, quien se encontraba en compañía de un acudiente, quedando a disposición de la autoridad competente”.



El oficial añadió que los hechos se registraron en medio de una riña entre estudiantes y confirmó que el menor herido fue trasladado a un centro médico donde se confirmó su fallecimiento: “Fuimos informados que el adolescente de 14 años fue trasladado a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales”.

El joven agresor quedó a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que definirá las medidas correspondientes conforme a la ley. Mientras tanto, la comunidad educativa y las autoridades locales iniciaron acciones de acompañamiento psicosocial dirigidas a estudiantes, docentes y familias impactadas por el suceso.

Según lo informado por TeleMedellín, la institución educativa activó el comité de convivencia escolar y reforzó el acompañamiento preventivo para promover entornos de respeto y resolución pacífica de conflictos.

El coronel Sierra Pineda hizo un llamado a la reflexión colectiva tras el trágico desenlace. “Este lamentable hecho nos convoca como sociedad a reflexionar sobre la importancia del diálogo, la resolución pacífica de los conflictos y el acompañamiento permanente a nuestros niñas, niños y adolescentes", expresó.

El uniformado reiteró la importancia de la educación, el respeto y la tolerancia desde los hogares. "Desde la Policía Nacional hacemos un llamado a padres de familia y a la comunidad en general a fortalecer los entornos de tolerancia, respeto y convivencia, evitando que las diferencias escalen a hechos que enlutan a las familias y afectan profundamente a la comunidad educativa”.

Finalmente, desde la administración municipal se reiteró el rechazo al acto violento y se insistió en la necesidad de fortalecer los programas de prevención en entornos escolares, así como el acompañamiento institucional para atender las consecuencias emocionales y sociales que deja este lamentable hecho que enluta a una familia y conmueve a la comunidad de Bello.

