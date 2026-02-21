Reportan cierre total en la vía al Llano tras volcamiento de tractocamión cisterna: esto se sabe

El tránsito por la vía al Llano que conecta a Bogotá con Villavicencio permanece suspendido tras el volcamiento de un tractocamión cisterna en el kilómetro 8+900, siniestro que generó derrame activo de combustible y obligó a activar los protocolos de emergencia en el corredor vial.



De acuerdo con los reportes entregados por Coviandina a través de su cuenta oficial en la red social X, la emergencia fue notificada a las 2:25 a.m., cuando las autoridades confirmaron el “cierre total de vía a la altura del k8+900 por siniestro vial con volcamiento de tractocamión que quedó fuera de vía, pero presenta derrame de combustible activo. Es por seguridad de todos”. En ese primer informe se indicó que personal de la concesión y organismos de socorro iniciaron la atención en el lugar.

Minutos después, a las 2:50 a.m., la concesionaria informó que continuaban las acciones de contingencia lideradas por el Cuerpo de Bomberos de Chipaque y el personal operativo, en el marco del Plan de Atención de Emergencias. En ese mismo mensaje se pidió a los usuarios acatar las recomendaciones del personal desplegado en el sector y en los puntos definidos para el cierre preventivo.

Hacia las 4:15 a.m., dentro del Puesto de Comando Operativo (PCO), las autoridades reiteraron que continúa el cierre total del corredor en el PR 8+900, mientras se definieron el procedimiento de contingencias y la intervención del propietario del vehículo involucrado para avanzar en la atención integral del siniestro.



Posteriormente, a las 5:45 a. m., Coviandina precisó que los puntos de cierre estaban ubicados en el sector de El Uval, en el sentido Bogotá–Villavicencio, y en la Báscula, en el sentido contrario, con el fin de evitar el paso de vehículos hacia la zona del accidente. Además, se indicó que se aguardaba la llegada del vehículo especializado para realizar el trasiego del combustible derramado y permitir la remoción segura del tractocamión.



Con corte las 6:30 a.m., las autoridades insistieron en que el cierre continua activo debido al siniestro vial y que las labores de contingencia siguen en curso para controlar la emergencia y mitigar riesgos asociados al combustible sobre la calzada.

Hasta el momento, Coviandina no reportó ningún ciudadano herido o lesionado.

Finalmente, en el reporte más reciente se informó el inicio de la evacuación controlada de vehículos represados en el kilómetro 8+900 en sentido Villavicencio–Bogotá, bajo la coordinación de los controladores de tráfico, mientras continua la atención del incidente.

La vía al Llano es uno de los corredores viales más importantes del país, pues conecta a Bogotá con Villavicencio y sirve como eje estratégico para el transporte de pasajeros y carga entre el centro del país y los Llanos Orientales.

El accidente, ocurrido en la madrugada de este sábado 21 de febrero, provocó que el combustible derramado bloqueara ambos carriles del corredor, obligando a las autoridades a verificar las condiciones de seguridad antes de proceder con el retiro del automotor. En los principales accesos a la vía se dispuso presencia de agentes de tránsito para gestionar la movilidad de los viajeros y evitar nuevos riesgos.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a seguir las instrucciones del personal en vía y a mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras avanzan las maniobras técnicas necesarias para restablecer la circulación de manera segura en uno de los corredores más importantes del país.

