Ideam alerta fin de semana con lluvias en gran parte de Colombia: pilas al pronóstico

Colombia se prepara para un fin de semana con "aumentos en las precipitaciones la próxima semana", de acuerdo con lo informado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Entre el sábado 21 y el domingo 22 de febrero de 2026, se prevé que este incremento progresivo en las lluvias está asociado a la presencia de una línea de inestabilidad en el mar Caribe, relacionada con el paso indirecto de un nuevo frente frío. A esto se suma la configuración de sistemas de alta presión en áreas cercanas a Bolivia y Perú, situación que favorecería el ingreso y la canalización de humedad hacia el país.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones tenderán a intensificarse especialmente a partir del sábado, con acumulados importantes en sectores del Pacífico y la región Andina. El domingo se proyecta como uno de los días con mayor cobertura de lluvias, particularmente en zonas montañosas y de piedemonte. "En Bogotá, se esperan lluvias después del mediodía el domingo 22 de febrero. La temperatura mínima y máxima estarán alrededor de 11 °C y 20 °C, respectivamente", se lee en el comunicado.

"Debido a la presencia de una línea de inestabilidad en el mar Caribe, como efecto indirecto de un nuevo frente frío, se prevén aumentos en las precipitaciones la próxima semana durante los días 22, 23 y 24 de febrero en diferentes sectores de la región Caribe, así como en el centro y occidente de la región Andina y el norte de la Pacífica", indicó la entidad.



Clima para este último fin de semana de febrero 2026

Clima para el sábado 21 de febrero

Para el sábado 21 de febrero se anticipan lluvias de variada intensidad en buena parte del territorio nacional. Los mayores acumulados se concentrarán desde la región Pacífica hacia la Andina. En departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño se prevén núcleos de precipitación más intensos, con posibles episodios de lluvia fuerte durante varios momentos del día.



En la región Andina también se esperan precipitaciones relevantes en Antioquia, el Eje Cafetero, el norte del Tolima, el occidente de Cundinamarca y el norte de Boyacá. Estas condiciones responden a una alta saturación de humedad en la atmósfera y a procesos convectivos persistentes que favorecerán la formación de nubes de desarrollo vertical.



En la Orinoquía se mantendrán lluvias moderadas, principalmente en Meta, Vichada y algunos sectores de Arauca. Mientras tanto, en la Amazonía se proyectan acumulados significativos en Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés, donde la combinación de humedad y dinámica atmosférica podría generar precipitaciones continuas.

En cuanto a la región Caribe, las lluvias se concentrarán en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y el Magdalena continental. Aunque no se espera una afectación homogénea en toda la región, sí habrá eventos intermitentes de precipitación en estas zonas. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se mantendrían condiciones mayormente secas, aunque no se descartan lloviznas aisladas, especialmente hacia el sur del área insular.



Clima para el domingo 22 de febrero

El domingo 22 de febrero se prevé un aumento adicional de la nubosidad y de las precipitaciones. La región Caribe registraría mayores acumulados en comparación con jornadas previas, mientras que a lo largo de las cordilleras y en el piedemonte andino-amazónico se esperan lluvias persistentes.

Desde el sur de Antioquia, pasando por el Eje Cafetero y el norte y centro del Tolima, hasta el occidente de Cundinamarca y zonas montañosas del Cauca y Nariño, se estiman acumulados altos. Estas precipitaciones podrían extenderse hacia el piedemonte de Caquetá y Meta, configurando un corredor central con lluvias continuas durante varias horas.

En otras áreas del país continuarán las precipitaciones moderadas. El Pacífico y la Amazonía mantendrán registros importantes, especialmente en Caquetá, Putumayo, Amazonas y el sur de Guaviare. En la Orinoquía persistirán lluvias intermitentes. Para la región Caribe, aunque las precipitaciones estarán más focalizadas, se esperan eventos en el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, mientras que en el noreste los acumulados serían menores.

