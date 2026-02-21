Noticias Caracol no ha publicado una investigación sobre DTM: es una noticia falsa hecha con IA

En varias plataformas ha sido publicado un video en el que, de manera fraudulenta, personas inescrupulosas han suplantado el logo, las voces y hasta a los presentadores de Noticias Caracol con inteligencia artificial (IA) para hablar sobre una investigación inexistente de este medio hacia la empresa Data Tactical Management (DTM). Noticias Caracol aclara a su audiencia que no ha publicado tal informe investigativo sobre esta empresa, y que el video que circula sobre DTM en el que se usa el nombre de este medio de comunicación es totalmente falso: no ha sido creado, transmitido, avalado ni replicado por esta compañía ni por sus periodistas o equipos de investigación.

La pieza audiovisual falsa trata sobre un supuesto informe de Noticias Caracol en el que se habla de contratos entre DTM y la Policía Nacional, investigación que nunca ha sido publicada por esta compañía. Ante esto, este medio de comunicación informa que los únicos videos y/o contenidos auténticos de Noticias Caracol son aquellos publicados por los canales o cuentas oficiales de este noticiero en su página web oficial, Youtube, X, Facebook, Instagram o Tiktok:



En Youtube: @noticiascaracol

En su página web: www.noticiascaracol.com

En X: @NoticiasCaracol

En Instagram: @noticiascaracol

En Tiktok: @noticiascaracol

El avance de la IA ha planteado nuevos retos en el trabajo contra la desinformación, y este caso es un ejemplo de ello. La imagen de la presentadora que aparece en el video falso, así como su voz y las tomas de apoyo que se muestran, han sido manipuladas con inteligencia artificial para suplantar fraudulentamente a este noticiero. El logo usado y la imagen que emplea el video para engañar a los espectadores intentan asimilarse a las de este canal, sin el conocimiento ni la autorización respectiva de Noticias Caracol. Ante esto, es recomendable tener en cuenta una serie de criterios para poder identificar imágenes potencialmente falsas que han sido creadas o manipuladas con nuevas tecnologías.



¿De qué manera reconocer videos realizados con IA para fines fraudulentos?

Hernando Paniagua, quien se desempeña como vicepresidente digital de Caracol Televisión, ha compartido una serie de sugerencias orientadas a que el público logre distinguir grabaciones manipuladas o generadas mediante Inteligencia Artificial, con el objetivo de no ser víctimas de fraudes o noticias falsas. Es primordial considerar que las herramientas actuales logran imitar voces y fotografías con un realismo tal que diferenciar la falsedad resulta cada vez más complejo.

Bajo esa premisa, el especialista aconsejó examinar minuciosamente ciertos elementos que exponen el contenido alterado. Un ejemplo es la coordinación entre el audio y el movimiento de los labios; Paniagua señaló que se debe dudar al notar cualquier desajuste entre lo que se escucha y el gesto bucal. Asimismo, indicó que el sonido de la voz es un factor determinante, dado que las creaciones de IA suelen percibirse automatizadas o presentan variaciones extrañas en los acentos.



Paniagua también instó a ser precavidos con las piezas audiovisuales publicitadas en plataformas sociales, subrayando que indagar sobre quién postea y comunica dicho material es una señal de advertencia. Recalcó que la procedencia es fundamental y que lo primordial es acudir a canales informativos de confianza para realizar la debida comprobación.



Sugerencias adicionales para no ser víctima de engaños

Debido al auge de las noticias falsas en la red durante el último tiempo, y ante el desconocimiento de muchos sobre cómo identificarlas, se han planteado diversas pautas para eludir estas trampas:



Confirmar el origen de la información: resulta esencial investigar quién emite la noticia; usualmente, los portales serios permiten revisar su trayectoria. Se debe prestar atención al enlace (URL), ya que existen sitios que suplantan la identidad de medios de comunicación de renombre. En entornos sociales, es necesario constatar si los datos vienen de perfiles con verificación o de alta credibilidad.

resulta esencial investigar quién emite la noticia; usualmente, los portales serios permiten revisar su trayectoria. Se debe prestar atención al enlace (URL), ya que existen sitios que suplantan la identidad de medios de comunicación de renombre. En entornos sociales, es necesario constatar si los datos vienen de perfiles con verificación o de alta credibilidad. Dudar de encabezados amarillistas: las frases exageradas o de corte sensacionalista suelen ser señales de falsedad. Es recomendable consumir el contenido íntegro para tener una perspectiva exacta, evitando creer en soluciones mágicas o "recetas milagrosas".

las frases exageradas o de corte sensacionalista suelen ser señales de falsedad. Es recomendable consumir el contenido íntegro para tener una perspectiva exacta, evitando creer en soluciones mágicas o "recetas milagrosas". Mantener una postura crítica: al consumir cualquier dato, se debe observar con cuidado el contexto y las estadísticas presentadas. Ante la sospecha, lo ideal es contrastar el relato en otros portales especializados o de trayectoria reconocida.

al consumir cualquier dato, se debe observar con cuidado el contexto y las estadísticas presentadas. Ante la sospecha, lo ideal es contrastar el relato en otros portales especializados o de trayectoria reconocida. Recurrir a verificadores de datos: existen plataformas dedicadas exclusivamente a validar información. Se mencionan ejemplos como The Washington Post Fact Checker , enfocado en la política estadounidense, o lead stories, que desmiente rumores virales en internet. En el contexto colombiano, destaca la labor de proyectos como Colombia Check .

existen plataformas dedicadas exclusivamente a validar información. Se mencionan ejemplos como , enfocado en la política estadounidense, o lead stories, que desmiente rumores virales en internet. En el contexto colombiano, destaca la labor de proyectos como . Rastrear el sustento del reporte: las piezas periodísticas auténticas suelen estar cimentadas en declaraciones y pruebas. Es importante buscar vínculos a las fuentes primarias, testimonios o respaldos de entidades gubernamentales, institucionales o medios de gran prestigio.

