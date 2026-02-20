En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Incendio en sector turístico de Santa Marta afecta hoteles: varias cabañas quedaron en pérdida total

Incendio en sector turístico de Santa Marta afecta hoteles: varias cabañas quedaron en pérdida total

En videos difundidos por testigos en redes sociales se puede observar cómo las personas sacaban enseres de los hospedajes

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de feb, 2026
Incendio de Santa Marta
Según versiones extraoficiales, más de siete cabañas se quemaron.
Suministrada

El sector de Mendihuaca, sector rural de Santa Marta (Magdalena) sufrió una nueva emergencia por cuenta de un voraz incendio que consumió la infraestructura de varios hoteles aledaños a la playa. La calamidad toca nuevamente las puertas de esta zona poco después del impacto del frente frío, que ha afectado fuertemente a la zona desde inicios de febrero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En videos difundidos por testigos en redes sociales se puede observar cómo las personas sacaban enseres de los hospedajes, tales como colchones, sillas y electrodomésticos; todo mientras la columna de humo se elevaba sobre la zona costera.

Unidades de bomberos trabajaron para extinguir la conflagración y poder evaluar el posible origen de las llamas. De acuerdo con la información extraoficial que tienen habitantes del sector, la emergencia habría iniciado en un hotel que en el momento se encontraba desocupado. No se registrarn víctimas mortales o personas lesionadas.

Mendihuaca ha sido escenario de múltiples derrumbes, deslizamientos, pérdidas de casas e inundaciones por las condiciones climáticas que han significado una debacle en distintos departamentos del país, incluyendo Magdalena. Como consecuencia, la estructura del acueducto de la zona resultó afectada y los habitantes no han recibido suministro de agua. Así lo explicó Cindy, una habitante del sector, en entrevista con Noticias Caracol.

Además de la afectación del acueducto, el puente que comunica la Troncal del Caribe con Mendihuaca se quebró, lo que ha dificultado el acceso vehicular. “Hemos visto que los negocios han tenido unas grandes pérdidas porque ya no logra llegar la gente, pues la gente tiene miedo por los desastres que están ocurriendo ahora mismo”, aseguró.

Las autoridades actualmente están trabajando en la construcción de un puente militar para responder a a emergencia y dar pronta solución a la población de los sectores de Mendihuaca y Guachaca.

¿Qué djjeron las autoridades tras el incendio?

"Lamentamos el incendio ocurrido en las cabañas de Mendihuaca. Toda nuestra solidaridad con las familias afectadas y con el gremio turístico golpeado por las llamas", expresó la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, en la red social X.

En videos publicados por las autoridades se ve cómo el fuego destruye una edificación de tres pisos y varias cabañas ubicadas al lado de la playa de Mendihuaca, una de las más turísticas de Santa Marta. "Desde la Gobernación del Magdalena exhortamos a las autoridades distritales (de Santa Marta) a activar de manera inmediata las rutas de atención y a esclarecer con prontitud lo sucedido. Hoy lo urgente es proteger y asistir a quienes lo perdieron todo", expresó Guerra.

El Ejército, por su parte, envió un pelotón de la Primera División a apoyar "las labores de extinción de un incendio estructural que afecta siete cabañas en el sector turístico de Mendihuaca".

"Afortunadamente, la rápida reacción ha permitido que, hasta el momento, no se registren víctimas fatales. Seguimos en la zona hasta asegurar el área", expresó el Ejército en X.

La zona donde ocurrió el incendio es aledaña al Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los principales destinos turísticos del país, cuyo cierre temporal fue ordenado esta semana por el Gobierno ante amenazas e intimidaciones contra funcionarios y bloqueos en los accesos que impiden garantizar la seguridad del área protegida.

PAULA RODRÍGUEZ ROZO
NOTICIAS CARACOL / CON INFORMACIÓN DE EFE

