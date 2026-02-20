Confirman un caso de sarampión importado en Bogotá: ¿qué significa y qué debe tener en cuenta?

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en el marco de su respectivo fortalecimiento permanente de vigilancia en salud pública para lugares de entrada como aeropuertos o terminales terrestres, anunció la confirmación de un caso de sarampión importado. La persona infectada, según el reporte, es procedente de México y obtuvo resultado positivo el pasado 19 de febrero mediante la técnica PCR en muestras de hisopado y orina, las cuales fueron tomadas el 15 de febrero.

Dichas muestras, acorde con el informe de la entidad, fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial.

Para la identificación de este caso, con alto riesgo de contagio, se requirió de "la capacidad instalada del Laboratorio Distrital de Salud Pública", el cual es único en el país al poder diagnosticar con total precisión el sarampión. Esta capacidad es la que permite confirmar con mayor facilidad los casos recibidos para el actuar institucional.



La Secretaría Distrital de Salud dejó clara precisión de que la confirmación de un caso importado no implica, necesariamente, una transmisión autóctona. Por esta razón, desde que se hizo la respectiva sospecha del caso, la entidad activó los siguientes protocolos:



Aislamiento domiciliario del caso confirmado.

Seguimiento clínico permanente por equipos de salud.

Investigación epidemiológica de campo.

Identificación y monitoreo de contactos.

Búsqueda activa comunitaria e institucional.

Verificación rápida de coberturas de vacunación.

Implementación de cerco vacunal preventivo.

¿Cuál es el estado de la persona infectada por sarampión (importado) en Bogotá?

Actualmente, el paciente se encuentra en su domicilio bajo un esctricto seguimiento por parte de los equipos de salud de la capital. Asimismo, el infectado se encuentra, acorde con la Secretaría de Salud, recibiendo la atención correspondiente y sin agravarse.



"La confirmación de este caso importado demuestra que el sistema de vigilancia de Bogotá funciona. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local", dijo Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Bajo el contexto de la emergencia internacional por sarampión que se presenta en todo el continente americano desde 2024, la secretaría de Salud ha dicho que Bogotá ha fortalecido su vigilancia, pasando de investigar 580 casos sospechosos en 2024 a 782 en 2025, lo que se traduce en un notorio incremento del 35 %.



¿Qué es el sarampión y por qué hay emergencia internacional?

La enfermedad de sarampión es una patología viral con alta probabilidad de transmisión, pues esta se propaga por vía aérea al toser, estornudar o incluso al respirar en espacios cerrados. La Secretaría de Salud de Bogotá ha hecho el llamado a las personas no vacunadas, pues esta puede generar complicaciones graves en ellos y en niños pequeños.

"La Administración Distrital hace un llamado al talento humano en salud menor de 59 años (asistencial, administrativo y logístico) de IPS públicas y privadas, servicios de ambulancias y equipos territoriales, así como a personas que tengan previsto viajar a países con transmisión activa y a padres y cuidadores de niños y niñas con esquemas incompletos, para que acudan a los puntos de vacunación habilitados. (...) La vacunación es la medida más efectiva para prevenir complicaciones y evitar la propagación del virus. Bogotá mantiene vigilancia epidemiológica activa y respuesta sanitaria permanente para proteger la salud de la ciudadanía", manifestó la entidad.



¿Cuál es la emergencia internacional?

El pasado 4 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) habló nuevamente sobre la nueva alerta epidemiológica ante la situación del sarampión en la región. El organismo instó a las naciones a fortalecer sus sistemas de vigilancia, intensificar las jornadas de inmunización y optimizar los protocolos de respuesta inmediata para frenar la propagación del virus y salvaguardar a los grupos con mayor riesgo.

El informe difundido para entonces subrayaba la continuidad de brotes en diversos países americanos, por lo que tal medida respondía a un incremento constante de contagios registrado a lo largo de 2025 frente al último lustro, una evolución epidemiológica que muestra señales de mantenerse durante el presente año 2026."Ante la circulación activa del virus en la región de Américas, Bogotá estructuró un Plan Distrital de Prevención, Preparación y Respuesta frente al sarampión, que incluye vigilancia intensificada, diagnóstico oportuno, equipos de respuesta inmediata, capacitación del talento humano en salud y fortalecimiento de la comunicación del riesgo", finalizó la Secretaría de Salud.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL