Papá de Baby Demoni revela nuevos detalles y dice tener "pruebas" sobre la muerte de la influencer

Tras cuatro meses de la extraña muerte de la joven influencer Baby Demoni, ocurrida el 15 de octubre de 2025, continúan las especulaciones sobre lo que realmente sucedió. Las primeras versiones señalaron que fue hallada en su vivienda en circunstancias que aún no han sido esclarecidas y sigue siendo materia de investigación.

Familiares y allegados han mencionado distintas hipótesis. Algunas apuntan a un posible hecho violento de su pareja, el músico y creador de contenido Miguel Ángel López, conocido en redes sociales como ‘Samor One’; otras sugieren que podría tratarse de una complicación de salud derivada de una cirugía estética a la que, presuntamente, se habría sometido días antes. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre las causas de su muerte.



Nuevos detalles sobre muerte de Baby Demoni: habla padre

Recientemente, el padre de Baby Demoni, Manuel Ariza, se pronunció sobre el caso de su hija y reveló nuevos detalles. Aseguró que cuenta con pruebas y elementos clave que descartarían que ella hubiera atentado contra su vida.

"Tengo pruebas de que mi hija no se suicidó. Tengo la plena seguridad de eso, de que a mi hija la asfixiaron. No le puedo decir mucho. La verdad es que tengo evidencias, pero no puedo ir más allá", dijo Manuel Ariza, en una reciente entrevista con el pódcast ‘Más allá del silencio’.



Según su padre, la joven se había sometido a una cirugía días antes de su muerte. Por eso, aseguró que tras el procedimiento presentaba varias limitaciones físicas, lo que, según él, sería un elemento clave dentro de la investigación.



“Alejandra anímicamente estaba feliz con lo que ella estaba logrando. Tenía muchos proyectos de los que ella me contaba”, aseguró.

Manuel Ariza no solo relató de manera detallada lo ocurrido el día de la muerte de su hija, sino que también habló sobre los días previos y posteriores al hecho, los cuales —según dijo— generaron dudas dentro del entorno familiar.

Además, el padre afirmó que recibió versiones según las cuales la pareja de Baby Demoni habría tratado mal a la joven frente a su nieta.

Asimismo, dijo que el último día que la vio con vida fue el 8 de octubre de 2025, días antes de los hechos, cuando estuvo en el apartamento de su hija haciendo unos “arreglos”. “Yo fui en horas de la noche, prácticamente iban a ser como las 7… Ella me mostró para pintarle el cuarto a la niña y para que le arreglara el tubo del baño, que estaba flojo”, recordó.

No obstante, el 14 recibió la llamada de su otra hija, Laura Valentina, quien se comunicó con él para comentarle lo que había ocurrido con su hermana en donde habría quedado gravemente herida. “Le marqué tres, cuatro veces y nunca me contestaron", aseguró Ariza, quien afirmó que intentó comunicarse de inmediato con Baby Demoni.

No obstante, tras llegar al hospital se encontró con ‘Samor one’. “Lo primero que hizo fue decirme que le pegara. Por tres veces me lo repitió y salió con el teléfono de Alejandra y el de él en las manos". Luego, de que el hombre le reclamara por no contestarle el celular, según reveló, la pareja de su hija le respondió: “Que él no tenía cabeza en ese momento por todo lo que había pasado”.



Versiones contradictorias y pruebas

Al parecer, ‘Samor One’ habría grabado unos videos en los que mostraba cómo, supuestamente, la joven se habría colgado de un tubo y cómo él, con un cuchillo, cortó lo que la sostenía para bajarla. No obstante, Manuel Ariza afirmó que, según lo que él observó, ese tubo no tenía la resistencia suficiente para soportarla.

Laura Valentina, la hermana de Baby Demoni, reveló que en el hospital ‘Samor one’ se acercó y le mencionó que él estaba “ofucado”, afirmando que “estábamos peleando”.

Asimismo, afirmaron que ellos habían presenciado en el cuerpo de la influencer un golpe en la cabeza y unas marcas en el cuello, muy similares a dedos. “Ella no tenía lazos de que hubiera sido con una cabulla o un lazo o una sábana. Ella tenía dos marcas aquí… Y no eran golpes, eran dos dedos, como si la hubieran cogido".

Su hermana Valentina, agregó que: “A ella le faltaba una uña pequeña. El resto de las uñas estaban bien. Tenía varios hematomas morados en el cuerpo”.

El padre de la influencer aseguró que están a la espera de avances en el caso de su hija y del análisis de las pruebas. “Espero que la justicia actúe, y que el caso de mi hija no se convierta en un archivo más, porque las pruebas las hay”, afirmó.



Testimonio de amigo de Baby Demoni

Una de las voces más cercanas y cruciales sobre lo ocurrido es la de Robin Alexis Parra Gamboa, conocido en redes como ‘La fresa más nea’, quien se identifica como el mejor amigo de Baby Demoni y compartió los últimos momentos de angustia de la joven a través de mensajes y llamadas. Sus recientes declaraciones y la revelación de los audios enviados por la influencer arrojan nuevos detalles para la investigación.

Parra relató que intentó contactar a Baby Demoni la tarde del 14 de octubre de 2025. Tras llamarla a las 2 p.m., la joven contestó “gritando, llorando, angustiada”. En medio de la comunicación, Robin aseguró que podía escuchar los gritos de la pareja de su amiga.

“Ella me manifestó que él (Samor one) la estaba acusando de tener relaciones conmigo y que la hija de Baby Demoni nos había visto, incluso tenía las declaraciones de la menor grabadas en un audio... Ella seguía llorando y diciendo: ‘No sé qué hacer, parce. Estoy desesperada”, comentó.

Minutos después, Robin recibió una llamada de un número desconocido. La mujer le dijo: “Encontraron a Alejandra colgada”, y agregó que “no tiene nada en su cuello como si se hubiera ahorcado”.

Familiares y amigos esperan que el caso de la influencer Baby Demoni sea esclarecido y que las pruebas que, aseguran, tienen sobre su pareja, ‘Samor One’, sean tenidas en cuenta por las autoridades para establecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.