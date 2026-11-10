Ataque de drones con explosivos deja un muerto y dos heridos en Tibú, Norte de Santander

Una grave situación de orden público se ha reportado en la vereda El Diamante de Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo, donde una persona falleció y dos más resultaron heridos por ataques de drones con explosivos, afectando a la población civil.



Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, indicó que por los hechos, “en los últimos días hay cuatro viviendas afectadas, pero en total son16 viviendas afectadas”.

Por eso, hizo “un llamado por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal para que les brinde el Gobierno nacional, los gobiernos locales y el gobierno departamental mayor atención a esta crisis humanitaria. También se hace el llamado para que, de alguna u otra manera, se haga el levantamiento de un cuerpo que ha quedado a raíz del lanzamiento de drones cargados con explosivos en esta sociedad”.

Publicidad

Mayorga rechazó estos hechos y pidió a los grupos ilegales “respetar el derecho internacional humanitario y respetar los derechos humanos”.



“La guerra es contra nosotros los civiles”

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Diamante mostró los daños que el ataque con drones dejó a la población. “Hay un muerto de lo sucedido de anoche y varias viviendas que están destruidas, y mire que ni siquiera nosotros tenemos apoyo del gobierno y de la problemática que nosotros tenemos”, dijo.



Por eso pidió “al gobierno que se pellizque, que miren las cosas, que cómo son las cosas, lo que nosotros tenemos acá”, porque las afectadas “son viviendas de civiles, entonces la guerra es contra nosotros los civiles, yo creo que es una cosa muy absurda, eso no debe ser”.



En el sector creen que el ataque con drones podría ser una represalia contra los operativos recientes de la Fuerza Pública, el más reciente un bombardeo contra un campamento de alias Calarcá en el que murieron cuatro personas y seis más fueron detenidos, entre ellos “alias Barba Chivo o Costeño, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú", señaló el presidente Abelardo de la Espriella, quien sostuvo que el criminal era el encargado de operar drones para atacar y asesinar soldados, policías y población civil. (Lea también: Él es ‘Barba Chivo’, disidente capturado tras bombardeo en Catatumbo ordenado por De la Espriella)

Publicidad

El mandatario también ordenó "mantener la ofensiva militar" contra las disidencias y "golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter". (Lea también: Capturan a 4 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc: un menor de edad fue recuperado)

Ese grupo ilegal, comandando por alias Calarcá, negociaba la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, antecesor de De la Espriella, diálogos que el actual Ejecutivo decidió terminar.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL