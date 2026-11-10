Bogotá anuncia devolución de dinero a afectados por comparendos de Halloween: son 567 afectados

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que dejará sin efecto 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche del 29 de octubre de 2026 y adelantará la devolución del dinero pagado por quienes resultaron sancionados. La decisión se tomó luego de que la administración distrital identificara una situación relacionada con la entrada en vigor de la norma que estableció restricciones a la circulación de motocicletas durante la celebración de Halloween.

La medida impactará a cientos de conductores que fueron objeto de comparendos por presuntamente incumplir una restricción que todavía no había entrado oficialmente en vigencia al momento de los operativos realizados por las autoridades de tránsito. Según explicó el Distrito, el problema se originó por una falla temporal en el proceso de publicación del Decreto Distrital 472 de 2026, norma expedida para adoptar medidas transitorias y preventivas relacionadas con la circulación de motocicletas en la capital.



¿Por qué serán anulados los comparendos a motociclistas?

De acuerdo con la información oficial, aunque el decreto fue expedido el 27 de octubre de 2026, una dificultad técnica impidió completar correctamente su publicación en el sistema del Registro Distrital. Como consecuencia, la norma solo fue publicada el 29 de octubre y entró en vigencia el 30 de octubre.

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Sin embargo, los controles y procedimientos de tránsito se realizaron durante la noche del 29 de octubre, entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., es decir, antes de que el decreto comenzara a regir legalmente. Tras revisar la situación, la administración distrital concluyó que era necesario adoptar medidas para garantizar los derechos de los ciudadanos afectados por las sanciones impuestas en ese periodo.



Cómo será la devolución del dinero por los comparendos

La decisión del Distrito contempla distintos escenarios para los motociclistas involucrados en los procedimientos de control realizados durante esa jornada. En el caso de los ciudadanos que recibieron comparendos pero no realizaron el pago ni presentaron una impugnación, la administración expedirá un acto administrativo para archivar los procesos contravencionales. Además, se devolverán los valores asociados a patios y grúas cuando correspondan.



Para quienes sí presentaron recursos de impugnación, el Distrito adelantará actuaciones administrativas con el fin de exonerarlos de responsabilidad contravencional y eliminar los cobros derivados de las medidas adoptadas durante la restricción. Por otra parte, los motociclistas que ya cancelaron el valor de la multa podrán acceder al procedimiento de devolución de recursos establecido por las autoridades distritales.



Secretaría de Movilidad contactará a los afectados

La administración informó que la Secretaría Distrital de Movilidad se encargará de contactar a los ciudadanos que realizaron pagos para indicarles los pasos que deberán seguir para solicitar el reintegro de su dinero. Asimismo, se adelantarán los trámites correspondientes para devolver los valores que algunos conductores pagaron por concepto de patios y grúas derivados de las inmovilizaciones realizadas durante los operativos de esa noche.



Las autoridades señalaron que cada actuación estará respaldada por actos administrativos y procedimientos específicos que permitirán formalizar la anulación de las sanciones y la devolución de los recursos a los afectados.



La restricción de Halloween generó cientos de sanciones

La medida de restricción para motociclistas fue implementada por la administración distrital como parte de las acciones de seguridad y prevención adoptadas durante la celebración de Halloween en Bogotá. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, el objetivo de estas disposiciones era contribuir a la protección de los usuarios de motocicleta y reducir los riesgos asociados a la movilidad durante una de las jornadas con mayor actividad en la ciudad.

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No obstante, la revisión posterior del proceso permitió detectar que la entrada en vigencia del decreto ocurrió después de que se ejecutaran los operativos de control, situación que obligó a corregir las actuaciones adelantadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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