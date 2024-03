Fallo ordenó el reintegro de funcionaria pública que fue despedida en periodo de lactancia

Un fallo judicial ordenó el reintegro a su cargo de una funcionaria pública de Tabio, Cundinamarca, que había sido retirada de sus funciones mientras estaba en periodo de lactancia. Un juez determinó que le habían vulnerado sus derechos y la Administración municipal apeló la decisión.



Una madre lactante radicó una tutela en contra la Alcaldía de Tabio al ser despedida. Ella se desempeñaba como gerente del Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas. El recurso interpuesto fue fallado a favor de la mujer.

“Me manifiestan ya por escrito y me solicitaron la carta de renuncia. Un día después yo contesto por qué no la pasaba, pues obviamente argumentando todo lo que me ampara. A la semana siguiente me declaran insubsistente en el cargo”, manifestó Sandy Milena Dueñas, accionante de la tutela.

Según la sentencia en primera instancia, la mujer firmó un amparo constitucional por cuenta de su periodo de lactancia y por eso fue ordenado su reintegro al cargo.

“En el entendido que el periodo de lactancia fue prolongado por la ley 2306 de 2023 hasta los 2 años de edad del menor, que, por regla general, no es viable dar por finalización la relación laboral del accionante con la administración hasta tanto no se supere dicho periodo o se modifique la condición de madre lactante”, reza el fallo.

Ante la denuncia, el alcalde del municipio manifestó que apeló la decisión y que tiene conceptos de ley laborales para sustentarlo.

“Se impugnó el fallo de primera instancia no solo por tratarse de un empleo de libre nombramiento y remoción, sino porque se pretende crear un fuero que no existe, aplicando la legislación del régimen laboral privado a un empleo que está regulado por la legislación administrativa pública”, manifestó la Administración.

¿Qué beneficios da la ley a las madres lactantes?

“Mientras esté trabajando y esté lactante tiene derecho a una hora diaria para los descansos de lactar. Si se extiende hasta 2 años, ese descanso ya no es de una hora diaria, sino de media hora diaria”, indicó Iván Jiménez, jefe del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.