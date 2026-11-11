Falso cura en Antioquia iba por hoteles sin pagar: lo capturaron con estupefacientes y un arma

La Policía en Rionegro, municipio de Antioquia, capturó a un hombre a quien se le cayó la fachada de andar por las calles fingiendo que era un cura católico y engañando a la gente. Se trata de un ciudadano de 36 años que fue detenido. En la estación de Policía, este hombre miró frente a frente a la cámara mientras vestía un alzacuellos que convencía a cualquiera que lo viera de que era un clérigo. Ante la comunidad, aquel símbolo que representaba el compromiso de su servicio, la pureza y la disponibilidad completa para la gente en su día a día como sacerdote fue el engaño perfecto.



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El abogado de 36 años, según información de El Colombiano, iba de ciudad en ciudad, conseguía alojamiento en hoteles y se iba sin pagar. Por esta presunta conducta, las autoridades empezaron un seguimiento sobre el hombre. Y es que ya eran varios los reportes que había en su contra por los supuestos actos que venían en serie. Al parecer, su manera de ganarse la confianza de los hoteles era precisamente su vestimenta de cura.

Las autoridades finalmente efectuaron la captura del falso cura en el municipio de Rionegro, en el marco de la estrategia Juntos por Antioquia, en medio de planes preventivos de registro y solicitud de antecedentes a personas y vehículos. El día 6 de noviembre, el ciudadano fue detenido y en el procedimiento se le encontraron un arma y estupefacientes.

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De acuerdo con la información de la Policía, el abogado tenía en su poder un arma traumática de calibre 9 milímetros, cuatro cartuchos que correspondían a la misma y ocho papeletas de tusi. Después de la incautación, el ciudadano fue puesto a disposición de un fiscal de turno. No obstante, Noticias Caracol conoció que el hombre quedó en libertad, a pesar de ya tener antecedentes de hurto simple en las ciudades de Medellín y Bogotá.

María Paula Rodríguez Rozo

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