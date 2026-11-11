Alias Negro Perea fue abatido en bombardeo contra Clan del Golfo en Antioquia, dice De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella informó que en el operativo que ordenó lanzar contra el Clan del Golfo, en el departamento de Antioquia, fue abatido Haminton Mosquera, alias Negro Perea, uno de los diez cabecillas de grupos ilegales más buscados en Colombia.



El operativo contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo, se llevó a cabo en zona rural de Tarazá. En el lugar, según el mandatario, “fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, fue destruido un campamento utilizado para coordinar actividades criminales”.



Prontuario de alias Negro Perea

De la Espriella dijo que ocho personas murieron en la operación Nehemías. Entre los abatidos estaba alias Negro Perea, quien, según lo revelado por el jefe de Estado, era el cabecilla principal de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez y tenía “más de 20 años de trayectoria criminal y una recompensa de hasta $2.018 millones. Este criminal, subordinado directamente a alias Gonzalito, era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025”.

Alterno a este resultado, el Ejército Nacional dio a conocer que en un enfrentamiento armado con la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en Antioquia, fue abatido alias El Mono, señalado cabecilla de zona en el occidente del departamento.

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En el hecho también fue capturado alias Arnulfo o Vale y las autoridades se incautaron de un fusil, tres pistolas, proveedores, 190 cartuchos de diferentes calibres y teléfonos celulares.



El presidente aseguró que seguirán “golpeando la cúpula del Clan del Golfo, debilitando sus finanzas y destruyendo su capacidad criminal”. Además, les dijo a los cabecillas que “no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos. ¡La ofensiva no se detiene! Vamos a recuperar el control del territorio y a imponer la autoridad del estado”.



El 36 % de los municipios tienen alertas por actuación de grupos ilegales

La Defensoría del Pueblo presentó el informe '10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios', en el que señala que hay cinco disidencias de las FARC que hacen presencia en 372 de los 1.103 municipios de Colombia y que el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, hace presencia en 468 municipios. (Lea también: Ataque de drones con explosivos deja un muerto y dos heridos en Tibú, Norte de Santander)



El informe advirtió que desde el 24 de noviembre de 2016, día en el que el Gobierno y las Farc firmaron el acuerdo de paz en el teatro Colón de Bogotá, han sido asesinados 521 excombatientes. Igualmente, entre enero de 2016 y junio pasado fueron registrados 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

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"La persistencia de la violencia armada constituye uno de los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo Final (...) En numerosos territorios las comunidades siguen enfrentando amenazas, restricciones a su movilidad, desplazamientos, confinamientos y ataques contra quienes ejercen liderazgos sociales", afirmó la Defensoría.

Otra violencia a la que se enfrentan, no solo los excombatientes sino también las víctimas del conflicto, es a la persistencia de los desplazamientos forzados y confinamientos. Según cifras del organismo, las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 12.841 en 2017 a 107.924 en 2025, mientras que las afectadas por confinamientos aumentaron de 18.603 a 128.825. "El desplazamiento y el confinamiento y otros crímenes serios contra la población afectan la participación, debilitan los procesos organizativos y amenazan la sostenibilidad de los avances", señaló el informe.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL