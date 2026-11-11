Ladrones robaron en casa de mujer de 83 años en Cajicá e hija encontró y enfrentó a los delincuentes

Una abuelita de 83 años en Cajicá, municipio de Cundinamarca, fue víctima de hurto en su vivienda y su hija, impotente al ver la situación que sufrió su mamá, persiguió a los ladrones hasta confrontarlos y hacer que le devolvieran parte de lo robado del inmueble. Todo empezó cuando el grupo entró por la ventana del inmueble.



Ni las varillas fueron suficientes para impedir que la banda criminal lograra su cometido. Rompieron la barrera física como pudieron e invadieron el inmueble. “Esculcaron habitación, ropa, cajones, para encontrar dinero”, contó una familiar de la víctima a Noticias Caracol. Los hombres incluso despertaron a la mujer de la tercera edad para preguntarle dónde estaba el efectivo. Con un botín en mano, estos criminales salieron de la casa. Las cámaras de seguridad registraron cómo uno por uno salía de la casa llevando un televisor, mientras que otros se embolsillaban artículos como un bolso y efectivo. (Le puede interesar: Periodista Adriana Betancur, en estado delicado: hermano denuncia fallas en su atención)

Con lo que no contaban era con que el celular que le hurtaron a la señora tenía activa la ubicación, lo que permitió ver dónde estaban los ladrones. La señal daba en el barrio Orquídeas, de Suba. Metro por metro, la mujer siguió la pista de los criminales que ingresaron a la casa de la adulta mayor. La ciudadana llegó en una motocicleta desde Cajicá. Allí encontró y grabó a los señalados ladrones, que estaban sentados frente a un establecimiento comercial, repartiendo entre sí el botín recién obtenido. “Entréguenme el televisor (...) el que se robaron en la casa de la viejita, me lo entregan ya”, exigía la mujer a los sujetos.

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#OjoDeLaNoche | Una mujer, hija de una adulta mayor que fue víctima de robo en Cajicá, Cundinamarca, encontró y enfrentó a los delincuentes que estaban repartiéndose el botín en la localidad de Suba. Todo quedó en video.



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La mujer sostiene que sacó fuerzas de un lugar desconocido y confrontó a los criminales. Tres seguían en el carro, mientras que uno iba y venía todo el tiempo del local al vehículo. Intimidados por la mujer, estos criminales salieron huyendo en el vehículo. “Llamen a la Policía”, gritaba ella mientras el carro se alejaba de ahí. “Llamé a la Policía, llamé al 123. La Policía me devolvió la llamada, pero no llegaron (...) nunca llegaron”, contó la hija de la mujer, que se atrevió a confrontar a los ladrones. (Lea también: Habla novia de Ramsés Vargas, joven hallado sin vida en el norte de Bogotá: “Envidia”)

Al final, la hija de la adulta mayor solo logró recuperar el televisor donde su mamá ve sus novelas cada día. El bolso y el celular sí quedaron en poder de los criminales, que huyeron en un carro Chevrolet gris. Pese a que recuperó una fracción de lo robado, la mujer hace un llamado a la Policía para que haga más acompañamiento y les crea a las víctimas de la inseguridad. Ella, mientras tanto, es consciente de la osadía que tuvo al actuar sin respaldo de las autoridades.

María Paula Rodríguez Rozo

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