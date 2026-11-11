Aviones de la FAC sobre Bogotá: imágenes de las pruebas aéreas de este 11 de noviembre

Una serie de pruebas aéreas realizadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) generó este miércoles 11 de noviembre de 2026 un cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La medida, según explicó la FAC en sus redes sociales, hizo parte de los preparativos para la conmemoración de los 107 años de la institución militar y llevó a la suspensión de despegues y aterrizajes durante varias horas en la principal terminal aérea del país.



¿Escuchó aviones cerca de su casa? FAC realizó pruebas aéreas este 11 de noviembre

La actividad correspondió a un ensayo de la tradicional revista aérea organizada por la Fuerza Aeroespacial, un evento en el que participan aeronaves militares en diferentes maniobras y formaciones de vuelo. De acuerdo con la información divulgada por la institución, el ejercicio fue coordinado previamente con las autoridades aeronáuticas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para su desarrollo.

Según el cronograma establecido, el ensayo se llevó a cabo entre las 9:45 de la mañana y las 11:15 de la mañana. Sin embargo, las restricciones para la operación aérea comenzaron antes, pues el cierre de pistas fue implementado entre las 9:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana. Durante ese periodo quedaron suspendidos tanto los vuelos de llegada como los de salida desde Bogotá.

¡El cielo de Bogotá se prepara para celebrar los 107 años de la #FuerzaAérea🇨🇴! Por eso, se realizará un cierre temporal del espacio aéreo durante los ensayos de nuestra revista aérea, informado y coordinado previamente con las autoridades aeronáuticas.



🗓️Día: miércoles 11 de… pic.twitter.com/cKjrXtdUts — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) November 11, 2026

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La decisión provocó ajustes en la programación habitual de las aerolíneas que operan en El Dorado, uno de los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros y carga en América Latina. Las autoridades habían informado previamente sobre la medida con el fin de que las compañías aéreas tomaran las previsiones correspondientes y comunicaran los cambios a los viajeros.



La jornada también coincidió con la normalización de los sistemas tecnológicos del aeropuerto, luego de que un día antes se registraran inconvenientes operativos relacionados con las plataformas de registro y embarque de pasajeros. La concesionaria encargada de la terminal informó que los sistemas fueron restablecidos durante la mañana del miércoles, antes del inicio del ensayo aéreo de la FAC. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, las pruebas realizadas este 11 de noviembre no estuvieron relacionadas con emergencias ni situaciones de seguridad, sino exclusivamente con la preparación de los actos aéreos previstos para la celebración institucional.



#Bogotá | A esta hora se adelantan ejercicios militares en el aeropuerto El Dorado. Diferentes aeronaves de la FAC sobrevuelan la zona.



Videos: @adrianchomf



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En redes sociales se conocieron imágenes que muestran dos aviones sobrevolando cerca del aeropuerto. Usuarios reportaron que se escucharon con fuerza en varios barrios de las localidades de Engativá, Fontibón y Kennedy, que se encuentran cerca a El Dorado.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL