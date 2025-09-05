Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Advertencia por comercialización de falso medicamento usado para tratar problemas estomacales

Advertencia por comercialización de falso medicamento usado para tratar problemas estomacales

En Colombia, el Invima reportó que dos productos, vendidos como medicamento para tratar la acidez estomacal, estaban siendo comercializados de forma fraudulenta. Esto se sabe.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:44 p. m.
Advertencia por comercialización de falso medicamento usado para tratar problemas estomacales
Imagen de referencia de medicamentos.
Pexels