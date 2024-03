Gaula logra el rescate de un finquero que fue encadenado, torturado y amenazado por sus captores

La extorsión es uno de los delitos que sigue en aumento en Colombia. En las últimas horas fue rescatado un finquero que había sido secuestrado por un grupo armado ilegal en Casanare.



Cuatro hombres armados, según la Policía, ingresaron a un predio en el municipio de Hato Corozal y secuestraron a un finquero. Trascendió que los hampones llamaron al papá de la víctima, un hombre de 70 años, para exigirle 250 millones de pesos por su liberación.

"A su señor padre le hicieron llegar videos sometiendo a su hijo a vejámenes, tratos inhumanos, torturas con las que presionaban para que desembolsaran el recurso para su liberación", indicó el coronel Elver Alfonso, director del Gaula de la Policía.

En uno de los videos se ve a la víctima encadenada, custodiada por un encapuchado armado y rogando por colaboración: “Familia, quiero que me ayuden, por favor, que reúnan lo que les pidan, por favor, para que den mi liberación y me perdonen la vida”.

En llamadas telefónicas quedaron registradas las extorsiones al papá del finquero secuestrado.

Captor: ¿qué plazo le doy para que me reúna eso?

Papá del secuestrado: no, pero no puedo porque no tengo qué vender. Yo soy de una familia pobre, no tengo plata.

Captor: levántese entonces 150 millones de pesos y ahí hablamos. Saludos de su hijo, que lo quiere mucho.

Papá del secuestrado: colabóreme, amigo, estoy mal. No tengo cómo. Ustedes me vieron trabajando. En mis 70 años me toca trabajar porque no tengo plata.

En labores de inteligencia, el Gaula de la Policía logró infiltrar a supuestos campesinos de la zona y en un gran operativo liberó al finquero.

“Logramos recoger suficiente acervo probatorio para que en los próximos días se soliciten 4 órdenes de captura en contra de los responsables”, concluyó Alfonso.