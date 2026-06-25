General (r) Henry Sanabria reacciona a informe sobre negociación con Clan del Golfo: "Fui víctima"

El general (r) Henry Sanabria, quien fue el primer director de la Policía Nacional durante el mandato de Gustavo Petro, reaccionó al informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol acerca de los detalles del inicio de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo. En una conversación de septiembre de 2022 entre el entonces comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes de ese grupo ilegal, se acordaron frenar los bombardeos y hacer un barrido en la fuerza pública.

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El exdirector de la Policía, en entrevista con Noticias Caracol en vivo, aseguró que sintió "decepción" al conocer sobre esta información, y que la institución durante el comienzo del gobierno Petro se vio afectada: "Lastimosamente iniciamos un periodo en la Dirección General con mucha esperanza, precisamente pensando en combatir a los grupos armados ilegales. Sí fui víctima de esa situación porque la Policía Nacional se vio afectada por el fortalecimiento de los grupos armados". También, dijo que sintió frustración al contar con las "capacidades jurídicas, técnicas y físicas" para enfrentar estas estructuras, y tener la orden de no hacerlo.

Además, reiteró que se trataba de "una política de Gobierno", y que las instrucciones se daban en las reuniones de seguridad en donde participaba toda la fuerza pública y Laura Sarabia, ahora embajadora en el Reino Unido. "lo que se decía era que había un proceso de paz, y que se iban a expedir los decretos para facilitar los diálogos entre el doctor Danilo y los grupos armados".



Sanabria comentó que durante una de esas reuniones presentó diez operaciones contra el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. "Diez operaciones que lastimosamente no se pudieron desarrollar bajo ese sofisma de la paz total". Afirmó que divhas operaciones estaban "listas", con el objetivo ubicado y "la coordinación militar para la entrega de las armas explosivas pesadas, es decir, los bombardeos, o la infiltración de un grupo especial. Solamente faltaba la decisión política para decir, 'Háganlo', pero como estábamos frente a un proceso de paz, pues todas esas actividades previas de inteligencia que duraron uno o dos años, lastimosamente se perdieron".



En estas reuniones, según comentó el general (r), la voz autorizada para decir que no se hicieran estas operaciones porque se estaba en un proceso de paz era el entonces ministro Iván Velásquez, quien fue nombrado en los audios revelados por la Unidad Investigativa. Dos de los operativos planeados eran contra cabecillas de segundo y tercer nivel el Clan del Golfo.

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"Evidentemente teníamos que ser subordinados a esas disposiciones de gobierno. Pero claro, la frustración de ver como el imperio de la autoridad se frustraba. (...) Cuando hay un proceso de paz, hay una legislación que permite que los gobernantes de turno hagan eso (...) Y Colombia lo que necesita es mano dura contra los grupos armados y no solamente ahora, sino desde el año 2020 se necesitaba mucha fuerza contra los grupos armados", indicó.

Tras las declaraciones de Sanabria, el equipo jurídico de Laura Sarabia aseguró que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el general (r), pues consideró que se afectó "gravemente el buen nombre, la honra y la reputación" de la ahora embajadora en el Reino Unido.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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