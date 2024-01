Gobernador de Santander dijo que no habrá recursos para municipios que registran cultivos de coca

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, lanzó una advertencia a los municipios que registran siembra de mata de coca en ese departamento. Según el mandatario, si las autoridades locales no los erradica, no recibirán recursos públicos por parte de su administración.



El mandatario aseguró que hará un primer llamado a los municipios que en Santander presentan siembra de la planta, la cual denominó como “la mata maldita”, para que sean las mismas comunidades campesinas quienes la erradiquen.

Luego, el gobernador de Santander hará una reunión con los alcaldes de los municipios para que se encarguen de controlar el problema, ya que considera que podría aumentar, aunque son solo 11 hectáreas las que se encuentran en el departamento.

“En Santander no puede haber una sola hectárea de coca. Por lo tanto, vamos a erradicarla y eso es para todos los habitantes del departamento. Mientras haya cultivos en sus territorios, nosotros no podemos invertir recursos de la gobernación en esos municipios. No podemos dejar crecer el problema y tenemos que tomar medidas radicales”, manifestó Díaz.

De acuerdo con el dirigente, el último informe de las autoridades indicó que solo dos municipios presentan siembra de mata de coca: se trata de La Belleza y Sucre.