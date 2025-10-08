En vivo
COLOMBIA  / Habla concejal Gury: "Así como ellos salen con su estúpida bandera palestina, yo salgo con un bate"

Habla concejal Gury: “Así como ellos salen con su estúpida bandera palestina, yo salgo con un bate”

En diálogo con Noticias Caracol, el concejal Andrés Gury Rodríguez, quien está en el centro de la polémica tras manifestaciones en Medellín, dijo que tenía un bate porque "todos tenemos derecho a andar con lo que queramos".

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de oct, 2025
La explicación que dio concejal que amenazó con bate a manifestantes en Medellín
NOTICIAS CARACOL / REDES

