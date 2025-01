Habla familia de ciclista que murió arrollada por grúa en vía Soacha-Sibaté: "Respeten la vida"

Karen Daniela Bermúdez Caro, de 27 años de edad, murió este lunes 6 de enero tras ser arrollada por una grúa en la vía Soacha-Sibaté, en el departamento de Cundinamarca. Abogada egresada de la Universidad Libre, con una especialización en Gestión Pública, Karen Daniela era una apasionada del ciclismo, una herencia que viene de su familia.

"Era una mujer apasionada por el ciclismo. Ella era una mujer increíble, abogada de profesión, ejercía en Bogotá. Siempre que tenía tiempo salía a montar (bicicleta) con sus amigos", le contó Mery Yolanda Caro, mamá de Karen Daniela, a Noticias Caracol. "Ella tenía un carisma grandísimo, la gente que la conoció siempre hablaba muy bien de ella. Era muy sociable, muy carismática, una mujer con una sensibilidad increíble", añadió.

Mery Yolanda afirmó que su hija salió este lunes festivo con sus amigos a "hacer una ruta de Bogotá a Fusagasugá, y regresaban ayer mismo". Según contó, Karen Daniela "hizo muchos amigos con el ciclismo", pues "siempre practicó deporte, desde muy pequeña". "Cuando estuvo en la universidad perteneció al equipo de baloncesto. Pero en la pandemia no tenía mucha posibilidad de hacer deporte ni equipo, entonces empezó a montar en bici, y ahí fue cuando ella le cogió muchísimo amor a ese deporte", contó.

La joven abogada pertenecía, además, a una familia con un legado notable en el ciclismo. Era nieta de José Domingo Bermúdez, un reconocido pedalista del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, de donde era oriunda. Él corrió la Vuelta Colombia en 1960.

"Daniela salía con su papá, sus tíos, sus amigos. Ella buscaba grupos para salir, parches, amigos para hacer recorridos y rutas (en bicicleta). Era muy apasionada. Tenía más ropa de ciclismo que de la que se usa a diario", comentó la mamá de la joven.

El accidente que le quitó la vida

El accidente en el que murió la joven ciclista se presentó sobre las 3:20 de la tarde del lunes 6 de enero, pero, según el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, solo hasta las 7 de la noche se hicieron las labores de levantamiento del cadáver por parte de las autoridades judiciales.

Las primeras hipótesis indican que la grúa intentó adelantar a la mujer, pero, al hacerlo, no calculó bien e impactó a la ciclista. Bomberos de Fusagasugá y funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca atendieron el siniestro vial y delimitaron el área. En varios videos de redes sociales, se puede ver que la mujer quedó tendida en el piso junto a su bicicleta tras el impacto. Varios ciclistas intentaron ayudarla y una ambulancia llegó al lugar para atenderla, aunque ya era tarde.

Su familia se enteró de la trágica noticia mientras se encontraba de viaje en Santa Marta. "Estábamos en la playa y recibimos una llamada de su amigo. Él me llamó y me dice: "Señora Mery, soy el amigo de Daniela. Ella sufrió un accidente y una grúa la destruyó". Yo no lo podía creer. Fue terrible", relató la mamá de la joven.

"Ella no pudo ir con nosotros por cuestiones laborales, estábamos con sus dos hermanos menores y mi esposo. Imagínese terminar unas vacaciones de esta manera. Nosotros nos fuimos por tierra. Tuvimos que conseguir un vuelo urgente y viajamos de Barranquilla a Bogotá anoche", agregó la mujer.

La familia de la joven abogada señala que el conductor de la grúa adelantó en un lugar indebido y cometió varias imprudencias en la vía e incluso que, al parecer, intentó huir del lugar donde ocurrió el accidente.

"Ellos tuvieron que ponerse en hilera para dejarlo pasar, pero infortunadamente Daniela tocó la rueda de su amigo adelante y perdió el equilibro y cayó. Fue un golpe en seco. Un golpe en la cabeza. Ella murió de inmediato. Y nos dicen que el señor (el conductor) no quiso parar, que siguió su ruta y más adelante los compañeros y amigos de Daniela empezaron a gritar y la gente lo cerró con sus carros para que se detuviera. Él no se quiso bajar a dar la cara y exigió la presencia de un abogado", relató Mery Yolanda, mamá de la joven abogada.

Por su parte, Fernando Bermúdez, papá de Karen Daniela, exigió respeto por la vida de los deportistas en las vías de parte de los conductores. "Respeten la vida, conductores irresponsables y personas agresivas", dijo, al tiempo que alertó que esas imprudencias "acaban familias" y son "un peligro". "Mi niña solamente quería, en su cicla, hacer vida. Y la ironía de la vida: perdió la vida haciéndolo", afirmó.

