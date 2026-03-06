En vivo
COLOMBIA  / Autoridades investigan la muerte de menor en Antioquia después de caer dentro de una lavadora

Autoridades investigan la muerte de menor en Antioquia después de caer dentro de una lavadora

La madre del niño se encontraba trabajando en un taller de costurería junto a otras dos tías del menor cuando ocurrió el incidente.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
¿Cómo está niño de 3 años en Bucaramanga que se cayó desde un tercer piso?
El silencio en la vivienda fue lo que alertó a la madre del menor.
Archivo

Hay conmoción en la comunidad de Bello, Antioquia, por la reciente muerte de un niño de solo cuatro años. Los hechos ocurrieron en un hogar, ubicado en el barrio Las Vegas. De acuerdo con un reporte realizado por las autoridades, el caso se registró el día 5 de marzo cerca de las 11 de la mañana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Al parecer, el niño se encontraba dentro de la vivienda cuando, producto de un presunto descuido, el menor de edad cayó al interior de una lavadora. Según relata el informe, el niño, identificado como Thiago Guisao Cortés ya no presentaba signos vitales cuando fue sacado del interior de la máquina.

El medio El Colombiano relató que cuando ocurrió este incidente en el hogar, la madre del menor se encontraba trabajando en un taller de confecciones que está dentro de la vivienda junto a otras dos tías. No fue sino hasta que reinó el silencio en la casa que esta mujer empezó a sospechar que algo le había ocurrido a su pequeño. Por eso empezó a buscarlo en toda la casa, pero se detuvo cuando lo vio sumergido en el agua que había del electrodoméstico.

El medio local señala que la madre del menor sacó como pudo a su hijo para llevarlo a un centro asistencial, a bordo de un vehículo particular y con el apoyo de sus vecinos. El menor de edad fue ingresado al área pediátrica del hospital Marco Fidel Suárez. Para ese momento, y según manifestó la propia madre del menor, el niño ya no tenía signos vitales.

Según las autoridades, el hecho fue reportado por llamada a través de la línea de emergencias 123, en la que informaban sobre la muerte del menor. Ahora mismo, estos hechos están pendientes de inspección técnica por parte de las autoridades competentes.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
