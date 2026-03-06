¡Pilas! Así va a funcionar el Metro de Medellín durante las elecciones del 8 de marzo

El Metro de Medellín habilitó una operación especial de cara a las elecciones al Congreso que tomarán lugar este domingo 8 de marzo. La empresa divulgó cómo funcionarán las tarifas, horarios y líneas durante esta fecha en la que varios electores se movilizarán para votar en las urnas. En Medellín hay un total de 1.862.718 de personas mayores de edad habilitadas para ejercer su derecho al sufragio en 5.499 mesas dispuestas por la Registraduría.



¿Como consultar mi lugar de votación?

Recuerde que para verificar dónde estará su puesto de votación, tiene que ingresar a la página oficial de la Registraduría ( www.registraduria.gov.co ), ingresar a la opción “Elecciones 2026”, dar clic en el botón “Consultar” que está en el bloque de “Congreso de la República”, buscar el logo que está en la esquina superior derecha, que tiene tres líneas, seleccionar “Consulta Lugar de votación” y escribir los datos que solicita (número de documento y superar el Captcha) para ver la ubicación exacta donde estará la mesa en al que tendrá que participar.



Conozca cómo funcionará el Metro de Medellín este 8 de marzo

Teniendo en cuenta que la gente se moverá por el área metropolitana para ejercer su derecho democrático, la empresa de transporte informó que la tarifa diferencial transitoria de cero pesos estará vigente desde el inicio de operación comercial hasta las 6:00 p. m. de este domingo.



Sin embargo, la medida no aplicará en las líneas 1, 2 y O de buses, como tampoco para la línea L (Arvi), ni las cuencas 3 y 6.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A y B (trenes), T (tranvía) y 1, 2 y O : 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

: 5:00 a. m. a 10:00 p. m. H, J, K, M y P (metrocable): 7:00 a. m. a 10:00 p. m.

7:00 a. m. a 10:00 p. m. L - Arvi (metrocable): 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

